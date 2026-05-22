Fiestas gastronómicas este 25 de Mayo en Buenos Aires para chuparse los dedos con degustaciones gratis
Se acerca una nueva gran conmemoración del 25 de Mayo y la provincia bonaerense se prepara con increíbles degustaciones y ferias gastronómicas gratis.
Para festejar a lo grande la llegada del próximo 25 de Mayo, múltiples localidades de la provincia bonaerense organizarán increíbles encuentros tradicionales repletos de sabor. Quienes busquen realizar una linda escapada de fin de semana podrán disfrutar una inmensa variedad de platos típicos, ferias artesanales y espectáculos musicales para toda la familia.
IMPORTANTE: Gratis: 8.000 litros de locro y 8.000 kilos de asado para repartir el 25 de Mayo
La agenda más sabrosa para el 25 de Mayo
A lo largo y a lo ancho de Buenos Aires, el fin de semana patrio ofrecerá alternativas para todos los gustos:
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Dolores: Del 22 al 25 de mayo se llevará a cabo la gran Fiesta de la Torta Argentina. El evento destacará por sus exquisitas degustaciones gratuitas, clases magistrales, talleres y la premiación a la torta más rica y a la más grande.
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Capitán Sarmiento: Entre el 23 y el 25 se desarrollará la Fiesta Gastronómica Capitán Sarmiento. Será un evento con entrada gratuita enfocado en enaltecer la tradición gaucha mediante sabrosos platos criollos y divertidos espectáculos de payadores.
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Tandil: El domingo 24, el murallón del muelle será el escenario ideal para la Fiesta de la Miel, la cual incluirá gastronomía de primer nivel, juegos y un interesante recorrido educativo sobre la producción apícola.
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Magdalena: También el día 24, la imperdible Fiesta del Cordero ofrecerá un almuerzo criollo a lo grande con más de 100 corderos al asador, sumado a tradicionales pruebas de riendas y música en vivo con la presentación de Germán Montes.
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Barrientos: Durante el 24 y el 25 invitan a disfrutar de Sabores Patrios, combinando la gastronomía típica con una atractiva feria de familias emprendedoras, todo rodeado de naturaleza y música folclórica durante la tarde.
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Ireneo Portela: El propio lunes feriado tendrá lugar la Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel, un evento sin costo que rinde homenaje a esos dos infaltables platos típicos y que sumará exhibiciones de combis, bailes y artesanos.
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Carmen de Areco: El lunes 25 de mayo, la Fiesta del Locro Patrio ofrecerá entrada libre y gratuita para disfrutar de la actuación de artistas locales, lo mejor de las danzas folklóricas y una excelente gastronomía tradicional comunitaria.
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