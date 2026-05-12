Truco casero: cómo hacer para nutrir el pelo sin usar productos caros
Expertos revelaron el método casero que ayuda a aclarar el pelo de forma natural mientras aporta brillo y nutrición.
El truco casero para cuidar el pelo y mantenerlo brillante ganó popularidad entre quienes buscan mejorar la apariencia del cabello de forma simple y efectiva. Para lograr buenos resultados, también es importante prestar atención a los productos que se utilizan y a ciertos hábitos diarios que pueden afectar la salud capilar.
Aplicado correctamente, este método ayuda a nutrir el cabello y potenciar su brillo natural sin necesidad de recurrir a tratamientos costosos.
El truco que ilumina y nutre el pelo sin tinturas
Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar el cabello sin recurrir a tinturas, decoloraciones o productos químicos que pueden terminar dañando la fibra capilar.
Muchos de los métodos que circulan en redes sociales incluyen ingredientes como limón o sal para aclarar el cabello. Sin embargo, especialistas advierten que estos componentes pueden generar resequedad, debilitar el pelo y provocar daños aún mayores cuando se combinan con exposición al sol, cloro o agua de mar. Además, en cabellos teñidos pueden alterar el color original y generar tonos no deseados.
Por ese motivo, la manzanilla aparece como una de las opciones más recomendadas dentro de los tratamientos naturales. Este ingrediente no solo ayuda a aclarar suavemente el cabello y generar reflejos más luminosos, sino que también aporta hidratación, suavidad y una sensación de mayor vitalidad en el pelo.
Lo mejor es que este truco casero puede hacerse fácilmente desde casa y con pocos elementos:
- Hervir una taza de agua y agregar media taza de flores secas de manzanilla. También pueden utilizarse saquitos de té de manzanilla si no se consiguen flores naturales.
- Dejar reposar la preparación durante unos 45 minutos para que la infusión concentre bien sus propiedades naturales.
- Una vez fría, colar el líquido y colocarlo dentro de un pulverizador o recipiente que facilite la aplicación sobre el cabello.
- Lavar el pelo normalmente y secarlo un poco antes de aplicar la mezcla. El cabello debe estar limpio para que la manzanilla actúe mejor.
- Rociar la infusión desde la raíz hasta las puntas, asegurándose de cubrir todo el pelo de manera uniforme.
- Dejar actuar entre una y dos horas. Durante ese tiempo, la mezcla ayuda a potenciar el brillo natural, aportar suavidad y generar reflejos más claros.
- Finalmente, enjuagar el cabello con abundante agua y repetir el procedimiento varias veces por semana para conseguir resultados más visibles y duraderos.
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