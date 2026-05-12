Truco casero: cómo hacer para nutrir el pelo sin usar productos caros

Por ese motivo, la manzanilla aparece como una de las opciones más recomendadas dentro de los tratamientos naturales. Este ingrediente no solo ayuda a aclarar suavemente el cabello y generar reflejos más luminosos, sino que también aporta hidratación, suavidad y una sensación de mayor vitalidad en el pelo.

Lo mejor es que este truco casero puede hacerse fácilmente desde casa y con pocos elementos: