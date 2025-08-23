El truco para dejar el auto limpio e impecable y sin productos

Este tipo de productos, especialmente el detergente de cocina, puede acelerar el desgaste de la pintura y dañar la superficie. Aunque resulte práctico y esté al alcance de la mano, con el tiempo elimina la capa de cera protectora que mantiene el brillo y protege la carrocería, provocando un deterioro prematuro y afectando la apariencia general del vehículo.