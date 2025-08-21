El truco para eliminar rayones de las paredes sin usar químicos
El truco casero está en un producto que probablemente ya tengas en tu cocina o que puedas conseguir fácilmente prestado de algún vecino.
Las paredes son las primeras en reflejar el desgaste diario. Ya sea por muebles que se apoyan, los juegos de los chicos o el simple roce, los rayones aparecen y dan un aspecto descuidado al hogar. La buena noticia es que no hace falta invertir en pintura ni en productos caros: con un truco casero podés dejarlas como nuevas.
Uno de los elementos fáciles de conseguir para eliminar estas marcas es el bicarbonato de sodio. En muchas casas, especialmente con niños, es común encontrar trazos de crayones, lápices o fibras sobre las paredes. Aunque parezcan imposibles de sacar, este polvo tiene un método sencillo que devuelve el aspecto limpio sin esfuerzo.
El bicarbonato se destaca por ser un aliado de la limpieza doméstica gracias a su capacidad de eliminar manchas sin dañar la superficie, lo que lo hace perfecto para las paredes. Para usarlo, solo necesitás un trapo húmedo, un poco de bicarbonato y paciencia para frotar suavemente las marcas hasta que desaparezcan.
Si querés eliminar los rayones de las paredes de manera sencilla y con productos que ya tenés en casa, este truco con bicarbonato de sodio es ideal. Es económico, seguro y efectivo, y solo necesitás un poco de paciencia y un paño húmedo.
Paso a paso para limpiar los rayones:
- Humedecé un paño limpio y espolvoreale un poco de bicarbonato de sodio.
- Frotá las marcas con movimientos circulares hasta que empiecen a desaparecer.
- Si los rayones son más profundos, repetí el proceso varias veces.
- Pasá un trapo apenas húmedo para retirar los restos de bicarbonato y dejar la superficie prolija.
Otros trucos caseros que pueden ayudar:
- Aplicar pasta dental blanca con un cepillo suave sobre la mancha.
- Usar un poco de alcohol en zonas pequeñas.
- Mezclar agua caliente con jabón de cocina y frotar suavemente.
Con estos métodos, mantener las paredes limpias y prolijas es mucho más fácil de lo que imaginabas.
