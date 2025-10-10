El truco para elegir el corte de pelo ideal para la temporada
Los especialistas aseguran que hay tres claves para acertar con el look esta primavera-verano y no arrepentirse después del cambio.
Con la llegada de la primavera-verano, muchas personas sienten el impulso de renovar su imagen. Sin embargo, elegir el corte de pelo adecuado puede ser un desafío si no se tienen en cuenta ciertos factores. Según los estilistas, la clave está en analizar tres aspectos fundamentales: la forma del rostro, la textura natural del cabello y el tiempo que cada persona dedica a su cuidado diario.
Los rostros redondos se benefician con cortes en capas largas o con flequillos abiertos, que ayudan a afinar las facciones. En cambio, los rostros cuadrados lucen mejor con peinados suaves, de líneas redondeadas o con ondas que suavizan el contorno. Las personas con rostros ovalados tienen mayor libertad, ya que casi cualquier estilo les favorece, mientras que quienes tienen la cara alargada pueden equilibrar proporciones con volumen lateral o flequillos rectos.
El tipo de cabello también condiciona la elección. El pelo liso resalta con opciones estructuradas como el bob, el pixie o las capas largas. Los cabellos ondulados encuentran equilibrio en las medias melenas, que aportan movimiento y naturalidad. En los rizados, las capas son el mejor aliado: controlan el volumen, evitan el efecto “triángulo” y aportan una caída más liviana.
Por otro lado, el tiempo de mantenimiento es otro punto clave. Quienes prefieren un look simple y rápido pueden optar por cortes como el bob recto o el pixie, que requieren poco peinado. En cambio, quienes disfrutan dedicar más tiempo al cuidado pueden animarse a estilos más elaborados con flequillos, rizos definidos o múltiples capas.
En definitiva, el secreto de un corte exitoso no está solo en la moda, sino en la coherencia entre el rostro, el tipo de cabello y el estilo de vida. Elegir un corte sin tener en cuenta estos factores puede llevar al arrepentimiento, incluso si al salir del salón el resultado parece perfecto.
Los expertos recomiendan hacerse tres preguntas antes de cambiar de look:
-
¿Qué quiero destacar?
¿Cuánto tiempo puedo dedicar al cuidado diario?
¿Cómo se comporta mi tipo de pelo?
Solo al encontrar el equilibrio entre estos elementos se logra un estilo favorecedor, práctico y capaz de acompañar toda la temporada.
