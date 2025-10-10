El truco para elegir el corte de pelo ideal para la temporada

Con la llegada de la primavera-verano, muchas personas sienten el impulso de renovar su imagen. Sin embargo, elegir el corte de pelo adecuado puede ser un desafío si no se tienen en cuenta ciertos factores. Según los estilistas, la clave está en analizar tres aspectos fundamentales: la forma del rostro, la textura natural del cabello y el tiempo que cada persona dedica a su cuidado diario.