El truco definitivo para blanquear repasadores y que queden como nuevos

El paso a paso para dejar los repasadores como nuevos

El truco casero con jabón que está revolucionando la limpieza del hogar tiene como protagonista al oxígeno activo, también conocido como percarbonato de sodio. Este compuesto, al mezclarse con agua caliente, libera burbujas de oxígeno que generan una reacción efervescente capaz de eliminar suciedad incrustada, manchas difíciles y bacterias. A diferencia de la lavandina, no daña las fibras ni deja residuos tóxicos, convirtiéndose en una alternativa ecológica, segura y efectiva.