El truco definitivo para blanquear repasadores y que queden como nuevos
Un truco casero con jabón y un ingrediente económico permite dejar los repasadores como nuevos, sin manchas ni olores, cuidando las fibras y el planeta.
Los repasadores son de los textiles que más se ensucian en la cocina: absorben grasa, humedad y olores que parecen imposibles de quitar. Con el uso constante, ese blanco original se apaga y cuesta devolverle vida. Pero un truco casero que se volvió viral promete resultados increíbles. Se trata de usar oxígeno activo, un aliado eficaz para blanquear los repasadores.
El paso a paso para dejar los repasadores como nuevos
El truco casero con jabón que está revolucionando la limpieza del hogar tiene como protagonista al oxígeno activo, también conocido como percarbonato de sodio. Este compuesto, al mezclarse con agua caliente, libera burbujas de oxígeno que generan una reacción efervescente capaz de eliminar suciedad incrustada, manchas difíciles y bacterias. A diferencia de la lavandina, no daña las fibras ni deja residuos tóxicos, convirtiéndose en una alternativa ecológica, segura y efectiva.
Para poner en práctica este truco casero, solo hay que disolver dos cucharadas soperas de oxígeno activo en un balde con agua caliente, sumergir los repasadores por una hora (o hasta tres si están muy sucios), lavarlos de forma habitual y enjuagarlos bien. Al secarlos al sol, el efecto blanqueador natural se potencia, recuperando el blanco original sin esfuerzo y sin recurrir a productos agresivos.
Los expertos en limpieza coinciden en que el oxígeno activo es uno de los mejores reemplazos para la lavandina, ya que limpia en profundidad sin emitir vapores irritantes ni deteriorar los tejidos. Además, su fórmula biodegradable reduce el impacto ambiental, lo que lo convierte en un aliado sustentable dentro de cualquier rutina de limpieza.
Más allá de los repasadores, este producto multifuncional también puede usarse para realzar el blanco de la ropa, eliminar olores en zapatillas, limpiar juntas de cerámicos y neutralizar malos aromas en la heladera o el tacho de basura. Aunque es seguro, se recomienda guardarlo en un frasco hermético y no mezclarlo con ácidos.
En tiempos donde lo natural y sustentable gana terreno, este truco casero con jabón y oxígeno activo recupera las fórmulas de antaño, demostrando que lo simple sigue siendo lo más eficaz para mantener la casa limpia, fresca y cuidada.
