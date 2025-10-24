El truco para terminar con el insomnio sin pastillas: las recomendaciones
Una médica de Harvard comparte un método sencillo y comprobado científicamente para dormir mejor sin recurrir a fármacos ni suplementos.
Conciliar el sueño puede ser un desafío, y muchas personas buscan un truco casero mientras dan vueltas en la cama. Aunque algunos recurren a medicamentos o remedios caseros, la doctora Trisha Pasricha, médica e investigadora de la Facultad de Medicina de Harvard, asegura que existe un método natural y avalado por la ciencia para dormir mejor sin productos especiales.
El truco para conciliar el sueño de una forma fácil
Según la especialista Trisha Pasricha, usar medias para dormir puede ayudar a reducir el tiempo que se tarda en conciliar el sueño. Calentar los pies es un método natural y científicamente comprobado que facilita dormirse más rápido y puede ser tan efectivo como algunos medicamentos de venta libre.
El efecto se debe a que el calor dilata los vasos sanguíneos, permite que la temperatura central del cuerpo baje y envía una señal al cerebro de que es momento de descansar. Además, pequeños hábitos como remojar los pies en agua tibia o tomar una ducha templada pueden potenciar este efecto y mejorar significativamente la calidad del sueño cada noche.
Este truco casero es fácil de implementar y resulta ideal para quienes buscan un descanso reparador sin depender de productos químicos o suplementos costosos. Cómo aplicar este truco de Harvard paso a paso:
- Antes de acostarte, ponte un par de medias cómodas para mantener los pies calientes y protegidos del frío.
- Alternativamente, sumerge los pies en agua tibia durante 10 minutos para inducir calor, relajación y sensación de bienestar.
- Otra opción es tomar una ducha templada una o dos horas antes de dormir para ayudar al cuerpo a regular su temperatura de manera natural.
- Mantén los pies abrigados mientras te recuestas y permite que la temperatura de tu cuerpo disminuya progresivamente, facilitando la somnolencia.
- Repite este procedimiento cada noche para establecer un hábito constante que facilite conciliar el sueño más rápido y mejorar el descanso de manera sostenida.
Implementar estos simples pasos puede ser suficiente para dormir mejor sin recurrir a fármacos ni suplementos, convirtiéndose en un truco casero efectivo y respaldado por la ciencia, ideal para toda la familia.
