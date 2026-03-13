El truco fácil de hacer para dejar las almohadas como nuevas y súper blancas
Especialistas en limpieza compartieron un truco casero efectivo para blanquear almohadas y eliminar esas manchas amarillas que suelen aparecer con el uso.
Un truco casero recomendado por especialistas en limpieza del hogar puede ser la clave para blanquear almohadas que con el tiempo acumulan manchas amarillas producto del uso diario, la humedad o el paso de los años. Así, además de mejorar la limpieza, se evita gastar dinero en comprar almohadas nuevas o reemplazar ropa que todavía puede recuperarse.
Lo mejor de este truco casero es que no solo funciona para las almohadas. También puede aplicarse en prendas con manchas amarillentas, ayudando a recuperar su aspecto original.
El paso a paso para blanquear las almohadas y dejarlas como nuevas
Las manchas amarillas en las almohadas son un problema muy común que aparece con el uso, la humedad y el paso del tiempo. Frente a esto, especialistas en limpieza del hogar difundieron un truco casero que permite blanquear almohadas sin necesidad de frotarlas.
Aunque el procedimiento lleva varias horas, tiene una ventaja importante: se pueden limpiar varias almohadas al mismo tiempo, lo que ayuda a optimizar el tiempo y el uso de agua. El método se volvió popular en redes sociales porque también puede aplicarse en ropa con manchas amarillentas, especialmente en prendas que estuvieron guardadas durante mucho tiempo.
De esta manera, este truco casero de limpieza no solo permite recuperar almohadas manchadas, sino también extender la vida útil de diferentes textiles del hogar:
- Colocar las almohadas en una bañera o recipiente grande con agua y detergente para lavarropas. Dejar en remojo durante aproximadamente 4 horas.
- Vaciar el agua y volver a llenar con agua caliente.
- Aplicar percarbonato directamente sobre las zonas amarillas de las almohadas. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo que bicarbonato.
- Dejar actuar el producto otras 4 horas para que penetre en la tela.
- Colocar las almohadas en el lavarropas y realizar un lavado con la mitad de la cantidad habitual de detergente.
- Elegir un programa de lavado de al menos 2 horas y media para garantizar un buen enjuague y evitar que queden residuos que puedan provocar nuevas manchas.
Un detalle importante es que este truco casero no debe utilizarse en almohadas viscoelásticas, ya que ese material requiere métodos de limpieza sin exceso de agua. En caso de no contar con bañera, el mismo proceso puede realizarse directamente en el lavarropas, pausando el ciclo para respetar los tiempos de remojo. Además, al poder lavar tres o cuatro almohadas juntas, se aprovecha mejor el agua y se logra una limpieza más eficiente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario