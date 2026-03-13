El truco fácil de hacer para dejar las almohadas como nuevas y súper blancas

Colocar las almohadas en una bañera o recipiente grande con agua y detergente para lavarropas . Dejar en remojo durante aproximadamente 4 horas .

en una bañera o recipiente grande con . Dejar en remojo durante aproximadamente . Vaciar el agua y volver a llenar con agua caliente .

. Aplicar percarbonato directamente sobre las zonas amarillas de las almohadas. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo que bicarbonato .

directamente sobre las de las almohadas. Es importante tener en cuenta que . Dejar actuar el producto otras 4 horas para que penetre en la tela.

para que penetre en la tela. Colocar las almohadas en el lavarropas y realizar un lavado con la mitad de la cantidad habitual de detergente .

y realizar un lavado con . Elegir un programa de lavado de al menos 2 horas y media para garantizar un buen enjuague y evitar que queden residuos que puedan provocar nuevas manchas.

Un detalle importante es que este truco casero no debe utilizarse en almohadas viscoelásticas, ya que ese material requiere métodos de limpieza sin exceso de agua. En caso de no contar con bañera, el mismo proceso puede realizarse directamente en el lavarropas, pausando el ciclo para respetar los tiempos de remojo. Además, al poder lavar tres o cuatro almohadas juntas, se aprovecha mejor el agua y se logra una limpieza más eficiente.