El truco japonés para evitar que se acumule polvo en la casa

Para aplicar este método japonés, se recomienda utilizar un paño de microfibra y un limpiador para retirar el polvo. Pixabay

Esta propuesta oriental también consiste en dividir las tareas a lo largo de la semana. Un día puede destinarse a ordenar los objetos, otro a limpiar muebles y otro a pasar la aspiradora por los ambientes más utilizados. De esta manera, unos pocos minutos diarios alcanzan para mantener la casa limpia sin dedicar varias horas a una sola jornada de limpieza.