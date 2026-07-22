Los motivos por los que recomiendan poner papel de aluminio debajo del módem del Wi-Fi

Papel aluminio: ¿por qué funciona este truco?

El funcionamiento de este truco se basa en que las señales Wi-Fi, que trabajan en frecuencias de 2,4 y 5 GHz, pueden reflejarse al entrar en contacto con superficies metálicas.

El tamaño del papel aluminio debe ser de 20 x 30 centímetros. Pixabay

Al colocar el papel aluminio con una forma curva, se busca dirigir y concentrar parte de las ondas hacia una zona determinada para mejorar la cobertura.

Cómo hacer el truco del papel aluminio en el módem de Wi-Fi

Para aplicar este truco y mejorar la cobertura en el hogar, se deben seguir los siguientes pasos: