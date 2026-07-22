Los motivos por los que recomiendan poner papel de aluminio debajo del módem del Wi-Fi
Este novedoso y funcional consejo mejora el alcance y cobertura del internet. Conocé todos los detalles en la nota.
Tener una conexión Wi-Fi estable se volvió fundamental para las actividades diarias, desde trabajar y estudiar hasta disfrutar de contenido en diferentes plataformas. Ante los problemas de señal, muchas personas buscan alternativas simples para mejorar el alcance del router sin invertir en nuevos dispositivos.
Entre los métodos que ganaron popularidad en internet aparece el uso de papel aluminio detrás del módem. Este novedoso consejo se basa en la capacidad de este material para reflejar ondas electromagnéticas y dirigir parte de la señal hacia sectores específicos de la vivienda.
Por qué poner papel aluminio atrás del módem de Wi-Fi ayuda a tener internet más rápido
La señal que emiten los routers Wi-Fi se expande en diferentes direcciones alrededor del dispositivo, por lo que no llega con la misma intensidad a todos los puntos de una vivienda. Elementos como paredes, muebles y aparatos electrónicos pueden interferir en la propagación y reducir la calidad de la conexión.
En ese contexto, el papel aluminio funciona como una superficie capaz de reflejar parte de las ondas y orientar la señal hacia una zona determinada del hogar. De esta manera, mejora la cobertura en espacios donde la conexión suele ser más débil.
La popularidad de este método creció luego de una investigación realizada en 2017 por la Universidad de Dartmouth, donde se analizaron reflectores personalizados para optimizar la distribución de la señal inalámbrica. Los resultados mostraron mejoras en sectores específicos y una menor pérdida de cobertura.
Papel aluminio: ¿por qué funciona este truco?
El funcionamiento de este truco se basa en que las señales Wi-Fi, que trabajan en frecuencias de 2,4 y 5 GHz, pueden reflejarse al entrar en contacto con superficies metálicas.
Al colocar el papel aluminio con una forma curva, se busca dirigir y concentrar parte de las ondas hacia una zona determinada para mejorar la cobertura.
Cómo hacer el truco del papel aluminio en el módem de Wi-Fi
Para aplicar este truco y mejorar la cobertura en el hogar, se deben seguir los siguientes pasos:
- Desconectar el router.
- Cortar papel aluminio en un tamaño aproximado de 20 x 30 centímetros.
- Darle una ligera forma curva.
- Ubicarlo detrás del módem.
- Orientarlo hacia donde se necesite mejorar la señal.
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