Cómo es el truco casero para evitar canas y tener un pelo único
Este ingenioso método se debe realizar una vez por semana y utiliza ingredientes básicos que se encuentran en cualquier hogar. Los detalles en la nota.
El paso del tiempo se ve reflejado no solo en la apariencia de la piel, sino también en el cabello, que con los años puede cambiar su textura, brillo y forma de cuidado. En ese contexto, cada vez más personas eligen lucir sus canas de manera natural y buscan alternativas saludables.
Al tratarse de un tipo de pelo con características diferentes, el cabello gris necesita una rutina específica para combatir la sequedad, la porosidad y el frizz. Por este motivo, durante las últimas semanas comenzó a circular un truco casero que ayuda a mejorar su aspecto y realzar su brillo con ingredientes básicos disponibles en cualquier hogar.
Cómo es el truco casero para dejar atrás las canas y mostrar un pelo reluciente
Con el paso de los años, las canas pueden perder luminosidad por la acumulación de residuos de productos capilares, minerales y sedimentos presentes en el agua. Según Felicitas Ordás, profesional del cuidado capilar, el vinagre de vino blanco ayuda a limpiar esas impurezas y permite que el cabello recupere un aspecto más brillante.
Además, al ayudar a cerrar y suavizar la cutícula del pelo, permite que la luz se refleje mejor y mejora la apariencia de las canas. Su efecto acidificante también puede contribuir a reducir el frizz, un problema habitual en este tipo de cabello por su tendencia a ser más seco y áspero.
Para aplicarlo, se recomienda no utilizarlo directamente sobre el pelo. Lo ideal es mezclar una parte de vinagre de vino blanco con tres o cuatro partes de agua y usarlo como último enjuague después del shampoo.
Se deja actuar entre uno y dos minutos y luego se retira con agua tibia. Los especialistas aconsejan no abusar de este método y realizarlo una vez por semana para evitar resecar aún más el cabello.
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