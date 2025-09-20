El truco para la mejor salsa de tomate con solo dos ingredientes
Aprendé a potenciar el sabor de tu salsa de tomate para pizza y pasta con los consejos de expertos en cocina.
La salsa de tomate es un clásico esencial de la cocina italiana, especialmente en recetas como la pizza y la pasta. Aunque parece sencilla de preparar, tiene secretos que pueden transformar completamente el sabor final. Una de las claves principales para conseguir una salsa perfecta es utilizar ingredientes frescos, un consejo que muchos chefs reconocidos no dejan de subrayar.
Uno de los debates más frecuentes en la cocina es el uso de albahaca y ajo. El chef italiano Matthew Cutolo, citado por la revista Mashed, advierte sobre la albahaca seca, que puede dar un resultado “polvoriento”, y recomienda siempre elegir albahaca fresca para obtener el aroma y el toque característico de la salsa marinara.
Por su parte, la escritora gastronómica Marissa Stevens, del blog Pinch and Swirl, sugiere evitar el ajo en polvo, ya que no aporta el sabor auténtico de la salsa. Su recomendación es usar ajo natural, que enriquece la preparación y respeta la tradición de la cocina italiana.
El truco de la salsa perfecta
La salsa de tomate es la base de muchas recetas italianas, desde pizzas artesanales hasta pastas clásicas. Aunque parezca sencilla, lograr un sabor equilibrado y auténtico requiere algunos cuidados.
Con ingredientes frescos y siguiendo estos pasos, vas a conseguir una salsa casera con el auténtico sello mediterráneo. Paso a paso para una salsa de tomate perfecta:
- Elegí tomates frescos y maduros: La calidad del tomate es clave. Buscá tomates firmes, jugosos y de buen aroma para garantizar sabor y acidez equilibrada.
- Prepará los ingredientes adicionales: Picá ajo fresco, albahaca y, si querés, un poco de cebolla o zanahoria para darle profundidad al sabor. Evitá ajo en polvo o hierbas secas que puedan opacar el sabor natural.
- Salteá el ajo en aceite de oliva: En una sartén o cacerola, calentá aceite de oliva y dorá el ajo picado unos segundos, sin que se queme, para liberar su aroma.
- Incorporá los tomates y vegetales opcionales: Agregá los tomates pelados y picados junto con cualquier otro vegetal que quieras usar. Mezclá bien y comenzá a cocinar a fuego medio.
- Cociná a fuego lento y controlá la acidez: Dejá que la mezcla se cocine suavemente entre 20 y 30 minutos, removiendo ocasionalmente. Podés ajustar la acidez con un toque de azúcar si el tomate está muy ácido.
- Añadí las hierbas frescas al final: Sumá la albahaca fresca y otras hierbas que quieras justo antes de apagar el fuego, para mantener todo el aroma y sabor intacto.
Probá y ajustá la sazón: Sal, pimienta y un poco de aceite de oliva extra virgen al final realzan la salsa. Probá y ajustá a tu gusto para lograr un resultado equilibrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario