Viaje a Chile: los nuevos límites de compras para evitar multas en la aduana

Si las compras exceden la franquicia, es necesario presentar la factura y pagar un impuesto sobre el excedente, generalmente la mitad del monto que supera el límite. De esta manera, si un viajero llega en avión con productos por 700 dólares, deberá declarar 200 dólares y abonar 100 como impuesto.

Chile se consolidó como un destino atractivo para las compras, con un crecimiento en ventas de productos electrónicos, ropa y artículos de lujo. Esto lo posicionó como uno de los grandes faros del comercio en Sudamérica.