El truco viral que explica cómo neutralizar la acidez de la salsa de tomate

En este caso, el chef tiktoker Marguz, reveló su truco para bajar la acidez y nos explica cómo nosotros podemos hacerlo en casa con nuestra salsa. Cabe destacar que su video es del año 2021 pero siempre se va renovando por su viralidad.

El paso a paso sobre cómo neutralizar la acidez en la salsa de tomate

Previo a las instrucciones, necesitas saber los ingredientes que desde ya advertimos que no es azúcar y de paso, aconseja no usarla ya que no sirve porque si bien alivia en el paladar, después el cuerpo lo sentirá. Los elementos son:

Sustancias alcalinas. Ejemplo: bicarbonato de sodio

Tomates

El chef explica que la solución, es decir el secreto revelado es una consecuencia, una respuesta “química” a través del uso de la sustancia alcalina.

Entre lo cercano está el bicarbonato de sodio, que se prepara de la siguiente manera: la mitad de una cuchara de té alcanza para neutralizar la acidez de medio kilo de tomate, esté bicarbonato se agrega a la salsa para que se produzca el efecto buscado.

Por estos motivos el video no tardó en hacerse viral y cosechar miles de reproducciones, likes y compartidas.