El truco para lavar la ropa y dejarla como nueva

Especialistas explican que el vinagre posee propiedades desinfectantes, desodorizantes y suavizantes, lo que no solo mejora el cuidado de las prendas, sino que también protege el lavarropas, evitando la acumulación de residuos que suelen acortar su vida útil.

Además de su bajo costo, el vinagre resulta eficaz para neutralizar olores fuertes como sudor o humedad, ofreciendo una alternativa práctica frente a productos comerciales más caros.

Este truco casero viral se consolidó como una solución sencilla y accesible para quienes buscan lavar la ropa de manera efectiva, económica y con un plus de cuidado tanto para el lavarropas como para la piel sensible de la familia.