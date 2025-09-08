El truco para pelar fruta a la perfección y no desperdiciar nada
Un verdulero español compartió un truco casero para pelar fruta y aprovechar al máximo cada porción comestible sin complicaciones ni desperdicios.
En la rutina diaria, muchas personas postergan sumar fruta fresca a sus comidas, pero un truco casero para pelar fruta cambió por completo esta tarea. Un verdulero español compartió en redes sociales un método que facilita el trabajo y permite aprovechar al máximo cada parte comestible de la piña. Su truco viral llamó la atención de quienes buscan soluciones prácticas para la cocina.
El método para pelar fruta a la perfección
Un verdulero español compartió su método en redes, que además de ser práctico, evita desperdicios y deja la fruta lista en minutos. Paso a paso para pelar la piña y aprovecharla al máximo:
- Colocar la piña sobre una tabla firme: Apoyá la fruta de manera estable para asegurar un corte seguro y cómodo.
- Sostener la piña “mirándote a vos”: Según el verdulero, esta postura ayuda a mantener el control y evitar accidentes.
- Usar un cuchillo pequeño: En lugar de cuchillos grandes, un cuchillo pequeño permite maniobras precisas y evita descartar las partes más dulces y jugosas.
- Retirar la cáscara lateralmente: Con unos pocos cortes, la cáscara se elimina de manera sencilla, dejando la fruta lista para cortar.
- Consumir la base con precaución: La parte inferior de la piña también se puede comer, aunque es más dura. El frutero bromea: “Cómetelo, pero no se lo pongas a tu familia”.
- Cortar las rodajas uniformes: Colocá el cuchillo pequeño por debajo de la fruta y cortá las rodajas de manera pareja, ideales para platos, jugos, batidos o postres.
- Presentar la fruta de forma atractiva: Las rodajas bien cortadas lucen más vistosas, y la estética influye en que se consuma con más frecuencia.
Más allá del truco casero para pelar fruta, el verdulero español destacaba que la calidad de la piña es clave para el sabor final. Una fruta en su punto justo de maduración marca la diferencia. No sirve de nada dominar el corte si la fruta no está en buen estado.
