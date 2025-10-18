Cuándo es el momento ideal para comprar pasajes de avión: los detalles
Las elecciones del próximo 26 de octubre y el precio del dólar ponen en jaque a los viajeros. Conocé todos los detalles en la nota.
El verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones ya se sienten en el aire, motivo por el cual muchas familias ya comenzaron con los preparativos para obtener el mejor descanso sin problemas. A la hora de planificar viaje, la mejor opción es el avión: sus precios son más accesibles y la duración es menor en comparación con otros medios de transporte.
Sin embargo, durante las últimas semanas la incertidumbre se apoderó de algunos usuarios. Las elecciones del próximo 26 de octubre y el precio fluctuante del dólar ponen en jaque a los viajeros, que se preguntan ¿conviene comprar ahora los pasajes de avión o esperar a ver qué pasa después de las elecciones?
¿Conviene comprar ahora pasajes de avión?
Florencia Fiorentin, economista de EPyCA Consultores, aseguró que siempre conviene comprar los pasajes con anticipación. Además, los especialistas advierten que esperar demasiado puede encarecerlos por devaluación, inflación y suba de tarifas después de octubre. Por otro lado, las agencias ofrecen diferentes mecanismos de pagos:
- Vuelos nacionales en pesos con la posibilidad de pagar en varias cuotas fijas, incluso hasta 12 sin intereses, según la entidad bancaria.
- Paquetes turísticos al extranjero en dólares, con opción de dividir el pago en tres cuotas para mayor comodidad.
- Adquisición de dólares oficiales para abonar pasajes, lo que permite evitar el recargo del 30% de la tarjeta, aunque exige tener el efectivo disponible.
El mejor momento para comprar pasajes para el verano
Aunque generalmente se aconseja comprar los pasajes con anticipación, algunas aerolíneas lanzan ofertas de última hora para llenar los asientos que quedan vacíos. Esto provoca que algunos viajeros esperen hasta el final con la esperanza de conseguir un precio más bajo.
Sin embargo, esta estrategia es arriesgada: las promociones suelen ser limitadas, con fechas y horarios que no siempre coinciden con los planes de vacaciones. Además, durante períodos de alta demanda, como lo es el verano, la probabilidad de aprovechar estas ofertas disminuye aún más.
De esta manera, aunque esperar puede traer un descuento inesperado, lo más seguro sigue siendo comprar los pasajes con tiempo para asegurar disponibilidad y precios razonables.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario