Cuándo es el momento ideal para comprar pasajes de avión: los detalles

El mejor momento para comprar pasajes para el verano

Aunque generalmente se aconseja comprar los pasajes con anticipación, algunas aerolíneas lanzan ofertas de última hora para llenar los asientos que quedan vacíos. Esto provoca que algunos viajeros esperen hasta el final con la esperanza de conseguir un precio más bajo.

Sin embargo, esta estrategia es arriesgada: las promociones suelen ser limitadas, con fechas y horarios que no siempre coinciden con los planes de vacaciones. Además, durante períodos de alta demanda, como lo es el verano, la probabilidad de aprovechar estas ofertas disminuye aún más.

De esta manera, aunque esperar puede traer un descuento inesperado, lo más seguro sigue siendo comprar los pasajes con tiempo para asegurar disponibilidad y precios razonables.