El secreto de los astronautas para fortalecer las rodillas en un solo minuto
Este novedoso entrenamiento permite tener una rodilla fuerte y sana con tan solo 60 segundos al día. Conocé todos los detalles en la nota.
El entrenamiento de un astronauta es un tan exigente como intenso. No solo deben simular ejercicios de supervivencia para prepararse ante posibles amenazas, sino que también tienen que entrenar y fortalecer diversas partes del cuerpo con entrenamientos de fuerza y aeróbicos para llegar en óptimas condiciones a la cita soñada.
Sin embargo, estas técnicas y movimientos lo pueden replicar sin problemas diferentes individuos en su rutina diaria, ya que son eficientes y capaces de reducir dolores. Uno de los problemas comunes que aparece con el paso de los años es el dolor de rodilla.
El ejercicio de solo un minuto que usan los astronautas para fortalecerlas
Un estudio reciente señaló que un simple ejercicio de saltos cortos, de apenas un minuto durante algunas veces por semana, puede reforzar las articulaciones de manera notable.
Esta novedosa práctica mostró mejoras en el grosor y la resistencia del cartílago, lo que la convirtió en una herramienta preventiva valiosa para evitar el desgaste en adultos mayores.
Inspirada en la preparación de los astronautas, esta técnica busca contrarrestar los efectos negativos de la falta de movimiento, siendo perfecta para quienes pasan gran parte del día sentados o llevan una vida sedentaria.
La solución fácil para implementar en casa y terminar con el dolor de rodilla
Frente al avance del sedentarismo, esta alternativa es ideal para cuidar las rodillas. Este movimiento, breve pero intenso, estimula el cartílago y ayuda a mantenerlo fuerte, lo que a largo plazo puede prevenir el dolor y la rigidez.
Con solo un minuto de práctica, tres veces por semana, es posible lograr resultados positivos. Saltar la soga, hacer saltos en el lugar o sumar sentadillas explosivas son otras opciones fáciles de aplicar en casa sin necesidad de equipamiento especial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario