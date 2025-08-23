Los mejores ejercicios para combatir la flacidez en el abdomen

La flacidez en la zona baja del abdomen es un problema cada vez más común, motivo que alertó a cientos de individuos que buscan combatir este inconveniente que genera inseguridad. Si bien existen diferentes ejercicios para prevenirlos, Ale Llosa, experta en el mundo fitness, dio a conocer los mejores movimientos para erradicar la flacidez en simples pasos y desde el hogar.