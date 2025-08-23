Los mejores ejercicios para combatir la flacidez en el abdomen
Estos movimientos se deben combinar con un correcto descanso y una dieta equilibrada para desacelerar su aparición en el cuerpo humano. Los detalles en la nota.
La flacidez en la zona baja del abdomen es un problema cada vez más común, motivo que alertó a cientos de individuos que buscan combatir este inconveniente que genera inseguridad. Si bien existen diferentes ejercicios para prevenirlos, Ale Llosa, experta en el mundo fitness, dio a conocer los mejores movimientos para erradicar la flacidez en simples pasos y desde el hogar.
La flacidez puede reducirse con ejercicios adecuados y constancia, combinando fuerza y movimiento regular. Aunque factores como el estrés y una alimentación desbalanceada pueden acelerar su aparición. A continuación, los ejercicios más efectivos para combatirla.
Los motivos de porqué aparece la flacidez en la parte baja del abdomen
Son varios los motivos que conducen a un abdomen flácido, pero estos son los factores principales que aceleran el aparecimiento de este inconveniente:
- Cambios hormonales: desde los 40 baja la producción de estrógenos, lo que impacta en la elasticidad de la piel y favorece la acumulación de grasa en el abdomen.
- Menos masa muscular: el metabolismo se vuelve más lento y se pierde tonicidad, haciendo que la zona abdominal pierda firmeza.
- Postura y core débil: una mala alineación corporal o la falta de fuerza en los músculos profundos del abdomen agravan la flacidez.
- Hábitos diarios: estrés, mala alimentación o dormir poco aceleran la pérdida de tono y la acumulación de grasa.
El entrenamiento más efectivo para acabar con la flacidez en la parte baja
- Fortalecer el abdomen profundo: ejercicios que trabajen transverso y oblicuos para mejorar firmeza y estabilidad.
- Cardio funcional: actividades dinámicas que combinen movimiento ayudan al core y a la postura.
- Movilidad y conciencia corporal: el yoga, por ejemplo, fortalece el core mientras mejora la postura y conexión mente-cuerpo.
- Entrenamiento integral: movimientos que involucren varios grupos musculares, como flexiones dinámicas o fuerza funcional, son más efectivos que aislar músculos.
