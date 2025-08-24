El truco casero que ilumina y nutre el pelo sin necesidad de tinturas

Entre los puntos clave, es importante conocer las alternativas naturales que se pueden usar en casa para aportar luz y reflejos sutiles al cabello. Estos métodos son ideales para aclarados suaves, aunque no son recomendables para cambios drásticos de color. Ingredientes como limón y sal, muy populares en recetas caseras, pueden resecar, debilitar y dañar la estructura del pelo, especialmente bajo la exposición al sol, que potencia su efecto sobre la melanina.