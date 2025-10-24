El truco para viajar en avión y dormir profundamente
Una usuaria de TikTok se volvió viral al revelar un truco práctico para dormir cómodamente durante los vuelos.
Para muchos viajeros, conseguir un truco casero que realmente permita dormir en el avión puede ser todo un desafío, especialmente cuando no logran quedarse con el codiciado asiento junto a la ventanilla, que brinda el soporte ideal para la cabeza y un poco de privacidad.
Sin embargo, una usuaria de TikTok se volvió viral al compartir un método sencillo y efectivo para descansar cómodamente incluso si te toca el asiento del pasillo o del medio. En su video, explica paso a paso cómo recrear la sensación de estar junto a la ventanilla usando elementos que casi siempre se tienen a mano.
La publicación rápidamente captó la atención de miles de pasajeros, que agradecieron el consejo y reconocieron que jamás habían pensado en esta solución para dormir mejor durante los vuelos.
El truco para dormir bien si no te toca el asiento con ventanilla
Una joven en TikTok compartió un truco casero que le permite dormir cómodamente incluso cuando le toca asiento de pasillo o medio. Lo aprendió observando a otra persona y ahora lo aplica en todos sus vuelos.
La idea es simular la comodidad de la ventanilla para apoyar la cabeza de manera segura y confortable. Este método no requiere accesorios especiales y es ideal para vuelos largos o para quienes tienen dificultades para descansar sentados. Paso a paso para aplicar el truco:
- Localizá el reposabrazos más cercano a tu asiento. Este será el soporte lateral para tu cabeza.
- Levantalo ligeramente y dejalo en una posición levemente inclinada. No hace falta que quede totalmente vertical.
- Colocá un soporte suave: podés usar una almohada de viaje o, si no tenés, una campera, bufanda o suéter doblado.
- Apoyá la cabeza sobre el soporte de manera lateral, imitando la sensación de descansar contra la ventanilla.
- Ajustá la postura hasta sentir comodidad: podés mover un poco el soporte o inclinarte suavemente para evitar tensión en cuello y hombros.
- Mantené el equilibrio con el reposabrazos inclinado, asegurándote de que la cabeza quede estable durante el vuelo.
Este truco para dormir en el avión es rápido de implementar, seguro y ha recibido muchos comentarios positivos de pasajeros que aseguran que mejoró significativamente su descanso en vuelos largos.
