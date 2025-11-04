¿El viaje a la Luna fue real? La misión de la NASA que busca demostrar que lo fue

La agencia estadounidense considera que este viaje será clave para avanzar hacia un proyecto de colonización lunar, que podría servir como base para llegar a Marte en las próximas décadas.

Los experimentos que realizará la NASA

Durante los diez días que durará la misión, los astronautas realizarán ensayos científicos y biomédicos que permitirán comprender mejor cómo afecta el entorno lunar al cuerpo humano. Entre los experimentos más destacados se incluyen:

Monitoreo del comportamiento físico y psicológico de los astronautas en microgravedad.

Cultivo de tejidos con muestras de sangre humana para estudiar los efectos del espacio en las células.

Comparación de organoides (mini órganos desarrollados en laboratorio) para analizar cómo responde el organismo fuera de la Tierra.

Evaluación de radiación y temperatura en la órbita lunar.

Estos estudios no solo servirán para planificar futuras misiones a Marte, sino también para mejorar la medicina espacial y la comprensión de los límites del cuerpo humano.

Con Artemis II, la NASA busca mucho más que repetir una proeza: pretende reavivar el espíritu de exploración que inspiró al mundo hace más de medio siglo, demostrar que aquel “gran salto para la humanidad” fue real y preparar el terreno para una nueva generación de misiones que podrían cambiar para siempre nuestra relación con el espacio