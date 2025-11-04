El bodegón de Mar del Plata que ofrece platos enormes: dónde queda y qué precios tiene
Este restaurante abre sus puertas todos los días de 12 a 15 y de 20 a 00, perfecto para disfrutar de almuerzos o cenas. Los detalles en la nota.
En la ruta gastronómica de la Provincia de Buenos Aires, los bodegones ocupan un lugar especial por su ambiente familiar y sus sabores atrapantes. Uno de los sitios más destacados es "El Viejo Bodegón City", situado en Mar del Plata.
Su carta presenta recetas típicas de la costa con una atención cálida que invita a volver una y otra vez. Entre sus especialidades, el lenguado al roquefort aparece como una de las opciones más pedidas por quienes buscan deleitar su paladar.
Las especialidades de "El Viejo Bodegón City"
Este recinto marplatense dispone de una extensa carta compuesta por diferentes platos de gran sabor y calidad. Estas son las especialidades de "El Viejo Bodegón City":
- Lenguado con salsa de queso roquefort
- Milanesas clásicas y napolitanas
- Variedad de pescados y mariscos frescos
- Raviolones Santino
- Sorrentinos
- Ñoquis de papa
- Parrillada
- Locro
- Empanadas
- Queso y dulce
- Flan
- Budín de pan
Dónde queda "El Viejo Bodegón City"
Ubicado sobre la calle Alberti al 1900, este bodegón se encuentra en un punto estratégico de Mar del Plata, lo que permite acceder desde distintos sectores de la ciudad. Uno de los aspectos más destacados es que abre sus puertas todos los días, ofreciendo un ambiente cálido y perfecto para asistir en compañía de amigos o familiares.
Cómo llegar a "El Viejo Bodegón City"
Llegar a "El Viejo Bodegón City" es sencillo desde cualquier punto de Mar del Plata. Gracias a su ubicación en una zona céntrica y bien conectada, varias líneas de colectivo, como la 543, 571 o 593, circulan por las calles aledañas y dejan a pocos pasos del local a los comensales. Sin embargo, también es posible acceder de manera particular en vehículo.
