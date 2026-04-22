El viejo truco que se volvió viral en TikTok: si dormís con medias en el pelo te despertarás con rulos

Además, el tiempo de aplicación es una clave absoluta: si bien en algunos cabellos basta con un par de horas, lo más recomendable es colocar las medias antes de acostarse y aprovechar las 8 horas de sueño para garantizar un resultado sumamente duradero. Finalmente, los expertos aconsejan utilizar algún espray texturizante o espuma antes de retirar la tela para fijar el peinado.