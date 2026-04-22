MinutoUno

El viejo truco que se volvió viral en TikTok: si dormís con medias en el pelo te despertarás con rulos

Lifestyle

Descubrí cómo lograr unas ondas sin calor perfectas gracias al viejo y efectivo truco viral de TikTok. Conocé el paso a paso para cuidar tu pelo en casa.

El viejo truco que se volvió viral en TikTok: si dormís con medias en el pelo te despertarás con rulos

El viejo truco que se volvió viral en TikTok: si dormís con medias en el pelo te despertarás con rulos

Conseguir unas ondas perfectas sin dañar el cabello con herramientas de calor ya es una realidad gracias a un viral de TikTok. El viejo y famoso truco de dormir con medias en la cabeza se volvió una tendencia indiscutible, demostrando que podés lograr rulos de peluquería con muy poco esfuerzo y dinero.

image
Las ondas sin calor se convirtieron en el peinado favorito de miles de usuarias de TikTok

Las ondas sin calor se convirtieron en el peinado favorito de miles de usuarias de TikTok

Qué tener en cuenta para lograr los rulos ideales

Para obtener resultados óptimos y profesionales con la técnica de las medias que se viralizó en las redes sociales, es fundamental prestar especial atención a ciertas variables. El grosor de la media y la cantidad de mechones determinarán directamente si obtenés ondas muy amplias, deshechas o bucles súper definidos.

Además, el tiempo de aplicación es una clave absoluta: si bien en algunos cabellos basta con un par de horas, lo más recomendable es colocar las medias antes de acostarse y aprovechar las 8 horas de sueño para garantizar un resultado sumamente duradero. Finalmente, los expertos aconsejan utilizar algún espray texturizante o espuma antes de retirar la tela para fijar el peinado.

IMPORTANTE: Vuelve el frío: tiene fecha el ingreso de aire polar, con abrupto descenso de temperaturas y alerta de heladas

El paso a paso para unas ondas de sirena en TikTok

Si buscás replicar el famoso estilo playero o "pelo de sirena" que arrasa durante el verano, el procedimiento casero no requiere ningún tipo de conocimiento previo. Simplemente seguí estos pasos:

  • Paso 1: Dividí tu cabello limpio y seco en dos grandes secciones.

  • Paso 2: Sujetá una media alta a la parte superior de tu cabeza utilizando horquillas.

  • Paso 3: Usá la media como si fuera el tercer mechón para realizar una trenza tradicional sin apretar demasiado.

  • Paso 4: Asegurá las puntas con un elástico suave (preferiblemente de seda para no dejar marcas) y dejá reposar durante toda la noche.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas