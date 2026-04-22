El viejo truco que se volvió viral en TikTok: si dormís con medias en el pelo te despertarás con rulos
Descubrí cómo lograr unas ondas sin calor perfectas gracias al viejo y efectivo truco viral de TikTok. Conocé el paso a paso para cuidar tu pelo en casa.
Conseguir unas ondas perfectas sin dañar el cabello con herramientas de calor ya es una realidad gracias a un viral de TikTok. El viejo y famoso truco de dormir con medias en la cabeza se volvió una tendencia indiscutible, demostrando que podés lograr rulos de peluquería con muy poco esfuerzo y dinero.
Qué tener en cuenta para lograr los rulos ideales
Para obtener resultados óptimos y profesionales con la técnica de las medias que se viralizó en las redes sociales, es fundamental prestar especial atención a ciertas variables. El grosor de la media y la cantidad de mechones determinarán directamente si obtenés ondas muy amplias, deshechas o bucles súper definidos.
Además, el tiempo de aplicación es una clave absoluta: si bien en algunos cabellos basta con un par de horas, lo más recomendable es colocar las medias antes de acostarse y aprovechar las 8 horas de sueño para garantizar un resultado sumamente duradero. Finalmente, los expertos aconsejan utilizar algún espray texturizante o espuma antes de retirar la tela para fijar el peinado.
IMPORTANTE: Vuelve el frío: tiene fecha el ingreso de aire polar, con abrupto descenso de temperaturas y alerta de heladas
El paso a paso para unas ondas de sirena en TikTok
Si buscás replicar el famoso estilo playero o "pelo de sirena" que arrasa durante el verano, el procedimiento casero no requiere ningún tipo de conocimiento previo. Simplemente seguí estos pasos:
-
Paso 1: Dividí tu cabello limpio y seco en dos grandes secciones.
Paso 2: Sujetá una media alta a la parte superior de tu cabeza utilizando horquillas.
Paso 3: Usá la media como si fuera el tercer mechón para realizar una trenza tradicional sin apretar demasiado.
Paso 4: Asegurá las puntas con un elástico suave (preferiblemente de seda para no dejar marcas) y dejá reposar durante toda la noche.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario