Donde queda Araras

Ubicada en el interior del estado de São Paulo, Araras es una pequeña localidad de Brasil rodeada de paisajes rurales, abundante vegetación y un clima cálido característico de la región. Situada a pocas horas de la capital paulista, esta comunidad convive con una realidad particular: para gran parte de sus vecinos, la exposición al sol representa un riesgo constante, una situación que marcó profundamente la vida cotidiana del lugar.

Cómo llegar a Araras

Llegar a Araras desde São Paulo es relativamente sencillo. Quienes viajan en auto pueden hacerlo por la Rodovia Washington Luís (SP-310), en un trayecto de unas tres horas, mientras que también existen servicios de ómnibus regionales con menor frecuencia.