En qué lugares de Buenos Aires es barato comprar un departamento

Ejemplos de precios que hoy lideran el segmento económico:

Villa Lugano: departamentos de 3 ambientes desde u$s48.000

Villa Riachuelo: unidades similares desde u$s52.000

La Boca: 3 ambientes desde u$s50.000

Constitución: valores desde u$s50.000 con más de 50 m²

Balvanera: desde u$s65.000

Versalles: desde u$s57.000

Para los analistas, es un comportamiento que marca tendencia: los barrios con valores por debajo de u$s1.300 por m² mostraron leves bajas en el último año, mientras que los sectores más caros crecieron alrededor del 5%. Esa brecha deja en claro el margen de valorización pendiente en las zonas más accesibles.

Por qué atraen

El atractivo de estos barrios combina múltiples factores: precio, renta, conectividad, rotación constante de inquilinos y un mercado que continúa en expansión. Muchos propietarios que no encontraban demanda en zonas tradicionales comenzaron a mirar hacia el sur y el oeste porteño, donde la vacancia es menor y la relación costo–renta es mucho más favorable.

En Constitución y Nueva Pompeya, la cercanía a centros laborales y educativos genera un flujo estable de inquilinos. En La Boca, el componente turístico suma valor en determinadas zonas. En Parque Patricios, la consolidación del Distrito Tecnológico impulsó infraestructura, seguridad y nuevos proyectos residenciales.

En todos los casos, los valores accesibles permiten que compradores finales accedan por primera vez a una unidad dentro de la Ciudad, mientras que los inversores pueden duplicar o incluso triplicar su capacidad de compra respecto a lo que adquirirían en barrios premium.

En un contexto donde los créditos hipotecarios están en pausa y la volatilidad es alta, estas zonas aparecen como mercados de oportunidades reales, con tickets bajos, alta demanda y un recorrido de crecimiento que los especialistas consideran difícil de ignorar.