En qué lugares de Buenos Aires es barato comprar un departamento
Mientras los valores de los barrios del corredor norte continúan inaccesibles para gran parte del mercado, en distintas zonas del sur y del oeste porteño todavía se consiguen departamentos a buen precio.
El mercado inmobiliario porteño transita un escenario particular: los créditos hipotecarios están frenados, las tasas continúan en alza y la brecha de valores entre los barrios premium y los más accesibles es cada vez mayor. Esto desplazó la demanda hacia zonas menos tradicionales, donde el metro cuadrado cuesta menos de la mitad que en el norte y ofrece una proyección de crecimiento que los analistas destacan como una oportunidad única.
Precios de departamentos y oportunidades
Según datos recientes del sector, las zonas más económicas de la Ciudad de Buenos Aires presentan valores que oscilan entre u$s968 y u$s1.692 por metro cuadrado, muy por debajo de los u$s2.700 a u$s3.000 que se pagan en Belgrano o Palermo, e incluso lejos de los más de u$s5.800 de Puerto Madero. Esta diferencia de precios habilita una ecuación favorable: rentas brutas que pueden superar el 7% u 8% anual, el doble que en los barrios premium.
Especialistas del Real Estate coinciden en que estos valores representan una ventana histórica para quienes buscan invertir o comprar su primera vivienda. La posibilidad de acceder a unidades amplias, usadas y con buena conectividad por menos de u$s55.000 —en varios casos, incluso desde u$s48.000— atrajo a una nueva generación de compradores que antes no encontraba alternativas dentro de la Ciudad.
La desaceleración del crédito hipotecario potenció aún más este movimiento: ante la dificultad de financiar una compra en zonas de alto valor, cada vez más familias se orientan hacia áreas donde el precio de entrada es mucho menor, pero el potencial de revalorización se mantiene firme.
Entre las zonas destacadas aparecen Villa Lugano, Nueva Pompeya, Parque Avellaneda, Villa Riachuelo, Parque Patricios, Vélez Sarsfield, La Boca, Constitución, Balvanera y Versalles, que combinan accesibilidad, transporte público, cercanía a autopistas y una oferta variada de unidades.
Ejemplos de precios que hoy lideran el segmento económico:
-
Villa Lugano: departamentos de 3 ambientes desde u$s48.000
-
Villa Riachuelo: unidades similares desde u$s52.000
-
La Boca: 3 ambientes desde u$s50.000
-
Constitución: valores desde u$s50.000 con más de 50 m²
Balvanera: desde u$s65.000
-
Versalles: desde u$s57.000
Para los analistas, es un comportamiento que marca tendencia: los barrios con valores por debajo de u$s1.300 por m² mostraron leves bajas en el último año, mientras que los sectores más caros crecieron alrededor del 5%. Esa brecha deja en claro el margen de valorización pendiente en las zonas más accesibles.
Por qué atraen
El atractivo de estos barrios combina múltiples factores: precio, renta, conectividad, rotación constante de inquilinos y un mercado que continúa en expansión. Muchos propietarios que no encontraban demanda en zonas tradicionales comenzaron a mirar hacia el sur y el oeste porteño, donde la vacancia es menor y la relación costo–renta es mucho más favorable.
En Constitución y Nueva Pompeya, la cercanía a centros laborales y educativos genera un flujo estable de inquilinos. En La Boca, el componente turístico suma valor en determinadas zonas. En Parque Patricios, la consolidación del Distrito Tecnológico impulsó infraestructura, seguridad y nuevos proyectos residenciales.
En todos los casos, los valores accesibles permiten que compradores finales accedan por primera vez a una unidad dentro de la Ciudad, mientras que los inversores pueden duplicar o incluso triplicar su capacidad de compra respecto a lo que adquirirían en barrios premium.
En un contexto donde los créditos hipotecarios están en pausa y la volatilidad es alta, estas zonas aparecen como mercados de oportunidades reales, con tickets bajos, alta demanda y un recorrido de crecimiento que los especialistas consideran difícil de ignorar.
