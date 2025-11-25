En qué supermercado y a qué monto se consiguen neumáticos a buen precio
Distintas cadenas lanzaron liquidaciones con rebajas que llegan al 25% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés. Los detalles.
Las promociones sobre artículos automotores volvieron a captar la atención de los compradores, en especial las relacionadas con neumáticos, un producto cuyo valor viene registrando incrementos constantes. En este contexto, varias cadenas incluyeron nuevas liquidaciones con descuentos importantes y planes de financiación que permiten aliviar el gasto final.
Las ofertas incluyen tanto primeras marcas como modelos muy buscados para autos medianos y compactos. Los porcentajes de rebaja, según cada comercio, van desde el 7% hasta el 25%, y en algunos casos se habilitan cuotas sin interés que permiten pagarlos en 3, 6 o incluso 12 pagos fijados.
Los neumáticos en liquidación en Coto
Este supermercado ofrece un rango de rebajas que se mueve entre el 15% y el 25%, con la opción de pagar hasta en 3 cuotas sin interés. Entre sus modelos con mejor precio se destacan:
FATE Ar-440 205/65 R15 94T — $222.937,15 — 15% OFF (antes $262.279) — 3 cuotas sin interés
FATE Range Runner HT 165/70 R14 C 89R — $159.329,25 — 25% OFF (antes $212.439) — 3 cuotas sin interés
FATE Prestiva 165/70 R13 79T — $117.911,15 — 15% OFF (antes $138.719) — 3 cuotas sin interés
FATE Prestiva 175/70 R13 82T — $129.250,15 — 15% OFF (antes $152.059) — 3 cuotas sin interés
FATE Prestiva 175/65 R14 82T — $116.991,15 — 25% OFF (antes $157.479) — 3 cuotas sin interés
FATE Prestiva 175/70 R14 84T — $137.418,65 — 15% OFF (antes $161.669) — 3 cuotas sin interés
FATE Sentiva AR-360 185/65 R14 86 T/H — $150.109,15 — 15% OFF (antes $176.599) — 3 cuotas sin interés
FATE Prestiva 185/70 R14 88T — $141.821,65 — 15% OFF (antes $166.849) — 3 cuotas sin interés
FATE Prestiva 185/70 R13 86T — $121.499,25 — 25% OFF (antes $161.999) — 3 cuotas sin interés
FATE Ar-440 205/70 R15 96T — $211.094,25 — 25% OFF (antes $281.459) — 3 cuotas sin interés
Firestone F600 175/65 R14 82T — $119.849,15 — 15% OFF (antes $140.999) — 3 cuotas sin interés
Firestone F600 185/70 R14 88T — $135.999,15 — 15% OFF (antes $159.999) — 3 cuotas sin interés
FATE Sentiva Sport 195/65 R15 91H — $198.644,15 — 15% OFF (antes $233.699) — 3 cuotas sin interés
FATE Sentiva Sport 195/60 R15 88H — $203.123,65 — 15% OFF (antes $238.969) — 3 cuotas sin interés
FATE Sentiva Sport 185/65 R15 92H — $196.689,15 — 15% OFF (antes $231.399) — 3 cuotas sin interés
Firestone F600 175/70 R14 84T — $140.716,65 — 15% OFF (antes $165.549) — 3 cuotas sin interés
FATE Sentiva Sport 185/60 R15 84H — $178.754,15 — 15% OFF (antes $210.299) — 3 cuotas sin interés
Firestone F600 185/65 R14 86T — $136.101,15 — 15% OFF (antes $160.119) — 3 cuotas sin interés
Los neumáticos en liquidación en Carrefour
Carrefour mantiene una oferta más acotada, pero con descuentos de entre el 7% y el 20% y la posibilidad de financiar en 6 cuotas sin interés, una de las alternativas más convenientes del listado.
Formula Energy 185/65 R14 — $148.590 — 20% OFF (antes $185.790) — 6 cuotas sin interés
Formula Energy 185/60 R14 — $166.900 — 7% OFF (antes $179.999) — 6 cuotas sin interés
Formula Energy 175/70 R14 — $139.000 — 13% OFF (antes $159.999) — 6 cuotas sin interés
Formula Energy 175/65 R14 — $139.790 — 20% OFF (antes $174.790) — 6 cuotas sin interés
