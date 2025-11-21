Los supermercados que ofrecen celulares con hasta un 35% de descuento

Lo que antes requería visitar casas especializadas o tiendas online, hoy aparece al alcance de la mano mientras se hace la compra semanal. Este cambio no solo amplió la oferta, sino que también generó oportunidades atractivas para quienes buscan renovar su celular sin gastar de más. Algunos supermercados cuentan con smartphones por debajo de los $200.000 o con descuentos de hasta el 35%.