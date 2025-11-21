MinutoUno

Los supermercados que ofrecen celulares con hasta un 35% de descuento

Estos comercios ofrecen rebajas de hasta el 35% y móviles por debajo de los $200.000. Conocé todos los detalles en la nota.

Las grandes cadenas de supermercados vienen incorporando diferentes artículos en sus catálogos con el objetivo de concentrar toda la atención de los consumidores en un solo lugar. En el último tiempo, sitios como COTO o Carrefour comenzaron a incluir tecnología de último nivel a sus góndolas.

Lo que antes requería visitar casas especializadas o tiendas online, hoy aparece al alcance de la mano mientras se hace la compra semanal. Este cambio no solo amplió la oferta, sino que también generó oportunidades atractivas para quienes buscan renovar su celular sin gastar de más. Algunos supermercados cuentan con smartphones por debajo de los $200.000 o con descuentos de hasta el 35%.

Supermercados Coto y Carrefour venden celulares con descuento y en cuotas

Ofertas en Coto

En Coto, los clientes de Comunidad acceden a un 15% de descuento en celulares y pueden pagarlos en hasta 6 cuotas sin interés, lo que reduce el costo final y facilita la compra. Estos son los modelos más destacados:

Samsung A54 (128GB)

  • Precio: $764.999
  • Descuento del 15%
  • Se puede comprar en hasta 6 cuotas sin interés de $127.499

Samsung A56 (256GB)

  • Precio: $836.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas de $154.999

Samsung A06 (128GB)

  • Precio: $197.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas de $36.666

Samsung A15 (128GB)

  • Precio: $350.999
  • Descuento del 10%
  • En hasta 6 cuotas sin interés de $64.999

Ofertas en Carrefour

Por su parte, la cadena francesa ofrece recortes de precio que alcanzan el 35% y teléfonos disponibles por debajo de los $200.000. Además, Carrefour suma a sus promociones equipos modernos, como el Samsung S24 o el Motorola Edge 60.

Samsung S24FE (256GB)

  • Precio: $1.749.000
  • Descuento del 20% en un pago

Motorola Edge 60 (512GB)

  • Precio: $849.000
  • Descuento del 15% en un pago

Samsung A06 (128GB)

  • Precio: $219.000
  • Descuento del 35%
  • En hasta 3 cuotas sin interés de $73.000

Galaxy A36 (256GB)

  • Precio: $999.000
  • Descuento del 15%
  • En hasta 6 cuotas sin interés

Xiaomi (64GB)

  • Precio: $179.000
  • Descuento del 10%
  • En hasta 3 cuotas sin interés

Celular Tecno BG7 (128GB)

  • Precio: $139.000
  • Descuento del 30%
  • En hasta 3 cuotas sin interés

