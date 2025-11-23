Los supermercados que venden televisores a mitad de precio: dónde conseguirlos
Con rebajas que alcanzan casi el 50% y opciones de pago en cuotas sin interés, esta oportunidad es una de las más convenientes para quienes quieren renovar su Smart TV antes de fin de año.
En medio de un consumo que sigue retraído y un bolsillo que obliga a comparar precios, las cadenas de venta masiva lanzaron nuevas promociones para tentar a los compradores. Entre los productos más buscados aparecen los Smart TV, que hoy pueden encontrarse con bajísimas cuotas y rebajas que llegan casi al 50%.
Modelos de 43’’, 50’’ y hasta 65’’ quedaron por valores mucho más accesibles que semanas atrás, incluso con 12 cuotas sin interés y descuentos especiales en un pago. La tendencia se replica tanto en tiendas físicas como en los comercios online, donde se listan las mejores oportunidades.
Las ofertas en Coto
En este caso, los descuentos llegan al 25% en un pago y abarcan televisores de diferentes marcas y tamaños. Algunos de los precios destacados son:
-
Smart TV BGH 55’’
Precio en oferta: $622.499
Descuento en un pago: 25%
-
Smart TV THS 43’’
Precio en oferta: $307.499
Descuento en un pago: 25%
-
Smart TV BGH 43’’
Precio en oferta: $359.999
Descuento en un pago: 20%
-
Smart TV BGH 65’’ 4K
Precio en oferta: $974.999
Descuento en un pago: 25%
-
Smart TV Philips 43’’
Precio en oferta: $367.499
Descuento en un pago: 25%
Estas rebajas permiten acceder a modelos grandes y 4K a valores considerablemente menores que los habituales, especialmente para quienes pueden abonar en un solo pago.
Las ofertas en Carrefour
En este caso, la financiación y los descuentos combinados se vuelven aún más atractivos. Algunas de las oportunidades más destacadas son:
-
Smart TV Android Hyundai 50’’
Precio en oferta: $599.000
Descuento: 10%
Financiación: hasta 9 cuotas sin interés
-
Smart TV Philips 43’’
Precio en oferta: $319.000
Descuento: 47%
Financiación: 3 cuotas sin interés
-
Smart TV Noblex 58’’
Precio en oferta: $899.000
Descuento: 20%
Financiación: hasta 12 cuotas sin interés
-
Smart TV LG 65’’
Precio en oferta: $1.699.000
Descuento: 15%
Financiación: hasta 9 cuotas sin interés
-
Smart TV Toshiba 55’’ 4K
Precio en oferta: $599.000
Descuento: 32%
Financiación: hasta 6 cuotas sin interés
