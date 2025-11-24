Black Friday 2025: cuándo empieza y qué rubros, marcas y descuentos habrá

Rubros y marcas que participan del Black Friday 2025

Grandes marcas y compañías confirmaron su participación en la campaña de ofertas. De acuerdo con la página oficial, se sumarán empresas de renombre como Samsung, Nike, Latam, Carrefour, Lenovo, Puma, Almundo, Megatone, entre muchas otras, abarcando rubros que van desde tecnología y indumentaria hasta turismo y consumo masivo.

Se esperan descuentos en los siguientes rubros:

Indumentaria y calzado

Tecnología y computación

Supermercados y retail

Hotelería y alojamiento

Mascotas y productos para animales

Electrodomésticos y artículos para el hogar

Transporte y viajes

Fabricación y venta de dispositivos electrónicos

Asistencia al viajero

Aerolíneas y transporte aéreo

Venta de pasajes y turismo