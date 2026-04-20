En qué supermercados se pueden encontrar televisores a casi $200.000
Con el objetivo de atraer clientes, diferentes cadenas de supermercados ofrecen rebajas de hasta el 40% y cuotas sin interés en televisores. Descubrí los detalles en la nota.
Con el inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, son muchos los individuos que buscan cambiar el televisor de cara al certamen que tiene a la Argentina como defensora del título. En ese contexto, varias cadenas de supermercados lanzaron una serie de promociones con rebajas significativas y facilidades de pago para distintos modelos de Smart TV.
La propuesta abarca equipos de diferentes marcas, tamaños y tecnologías, con rebajas de hasta el 40% y cuotas sin interés que permiten acceder a nuevos modelos de forma simple y sin golpear el bolsillo. Estas ofertas se pueden encontrar en Carrefour, Jumbo y ChangoMás, entre otras cadenas.
Modelos destacados y opciones de financiación en cuotas
Dentro de las ofertas más económicas aparecen televisores de 24 pulgadas con tecnología HD, con un precio final de $199.000 pensados para quienes quieren gastar lo mínimo para renovar su equipo. A medida que sube el nivel, los descuentos más fuertes están en la gama media, donde los Smart TV tienen rebajas que pueden llegar cerca del 40%.
También hay opciones más completas: equipos de 50 pulgadas con resolución 4K y acceso a plataformas de streaming, que combinan buena imagen con funciones inteligentes. Muchos de estos modelos se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés, lo que los vuelve más accesibles.
En el segmento más alto, se incluyen pantallas grandes, incluso de hasta 100 pulgadas con tecnología QLED. Aunque sus precios son más elevados, la financiación ayuda a que más personas puedan acceder sin golpear el bolsillo.
Carrefour, Jumbo y ChangoMás son algunas de las cadenas que presentan estas ofertas, con beneficios que cambian según el banco o el medio de pago. De esta manera, renovar el televisor de cara al Mundial 2026 es más fácil sin gastar de más.
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