Descubrí Uruguay 2026: el destino dónde la arquitectura y la naturaleza conviven

Dónde queda Villa Serrana

Este destino está ubicado en el departamento de Lavalleja, a unas dos horas de Montevideo. Se trata de un enclave serrano rodeado de vegetación y paisajes naturales que se caracterizan por serenidad. A esto se suma una propuesta gastronómica local que refleja los sabores típicos de la región.

Cómo llegar a Villa Serrana

El acceso a Villa Serrana desde Montevideo es simple y puede realizarse tanto en transporte público como en vehículo particular. Una opción práctica es partir desde Melo, Treinta y Tres o Río Branco y bajarse en el kilómetro 140 de la ruta 8.