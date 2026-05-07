Descubrí Uruguay 2026: el destino dónde la arquitectura y la naturaleza conviven
Este destino es perfecto para conectarse con la naturaleza en su estado más puro. Tiene 85 habitantes y se encuentra en el departamento de Lavalleja. Descubrí todos los detalles en la nota.
Uruguay se presenta como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica para quienes buscan naturaleza, calma y desconexión de la rutina diaria. Su propuesta turística, que comenzó a ganar popularidad durante los últimos años, combina paisajes atrapantes, buena gastronomía y, no menor, la calidez y hospitalidad de sus habitantes.
En ese marco se destaca Villa Serrana, un pequeño rincón ubicado en el departamento de Lavalleja que sorprende por su entorno de sierras y su ambiente sereno. Con 85 habitantes, es un lugar elegido por muchos turistas para conectar con la naturaleza y desconectarse de la rutina diaria.
Qué se puede hacer en Villa Serrana
Una de las principales atracciones de Villa Serrana es su contacto directo con la naturaleza, con caminos que atraviesan bosques, arroyos y paisajes serranos ideales para recorrer a pie. También se encuentra la gruta del Padre Pío, uno de los sitios más visitados por quienes llegan a la zona.
A pocos kilómetros aparece el Salto del Penitente, uno de los lugares más destacados del área, con cascadas y formaciones naturales. En ese entorno se pueden realizar paseos a caballo, caminatas o disfrutar de lagos o el Valle del Hilo de la Vida.
Dónde queda Villa Serrana
Este destino está ubicado en el departamento de Lavalleja, a unas dos horas de Montevideo. Se trata de un enclave serrano rodeado de vegetación y paisajes naturales que se caracterizan por serenidad. A esto se suma una propuesta gastronómica local que refleja los sabores típicos de la región.
Cómo llegar a Villa Serrana
El acceso a Villa Serrana desde Montevideo es simple y puede realizarse tanto en transporte público como en vehículo particular. Una opción práctica es partir desde Melo, Treinta y Tres o Río Branco y bajarse en el kilómetro 140 de la ruta 8.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario