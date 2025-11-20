Escapadas en Buenos Aires: el destino rural para adentrarse en el campo y construcciones antiguas

Dónde queda Cucullú

Cucullú se encuentra en el partido de San Andrés de Giles, a aproximadamente 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no figure en los circuitos turísticos masivos, en los últimos años creció su popularidad, especialmente entre quienes buscan escapadas breves sin grandes traslados.

Al recorrer el pueblo, se nota rápidamente que conserva su estructura original: calles de tierra, construcciones antiguas, arboledas frondosas y la impronta intacta de principios del siglo XX. No hay semáforos, grandes supermercados ni nada que señale modernidad acelerada. Y ahí radica su magia: todo funciona a un ritmo más humano.

El aire limpio, los sonidos de la naturaleza y la calidez de los vecinos hacen que el contraste con la vida urbana sea evidente apenas se llega. Para muchos visitantes, ese simple cambio de ambiente es el verdadero atractivo.

Cómo llegar a Cucullú

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es simple: se toma la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles y, desde allí, solo queda seguir algunos kilómetros por caminos rurales o rutas provinciales en excelente estado. El viaje completo suele durar entre una hora y media y dos horas, lo que lo convierte en una escapada perfecta para el fin de semana o incluso para una salida express de un solo día.

Si bien no hay transporte público directo desde CABA, se puede combinar tren o micro hasta Luján o San Andrés de Giles y desde allí continuar en remis o vehículo particular. Algunos aventureros incluso eligen hacer parte del recorrido en bicicleta, aprovechando la tranquilidad de la zona y sus paisajes campestres.