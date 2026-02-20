Escapada por Buenos Aires: el pueblo que jura tener el sanguche de miga más rico del país

Durante la Fiesta Provincial de la Harina, el pueblo se llena de música, danza y folklore. Se realizan talleres gastronómicos, muestras de productos locales, degustaciones y presentaciones de artistas regionales, en un fin de semana que celebra las raíces bonaerenses y el trabajo artesanal.

Dónde queda Alberti

El pueblo de Juan Bautista Alberti se encuentra en el partido de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires. Está rodeado de campos agrícolas, pequeños arroyos y zonas rurales que conforman un paisaje ideal para quienes buscan escapadas tranquilas y contacto con la naturaleza.

En sus alrededores, se pueden visitar las estancias históricas de Lobos, los pueblos de San Miguel del Monte y Brandsen, y la Reserva Natural Otamendi, ideales para combinar la visita con actividades al aire libre o recorridos culturales.

Cómo llegar a Alberti

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberti se encuentra a unos 65 kilómetros. La forma más directa de llegar es por la Autopista Riccheri, empalmando con la Ruta Provincial 6, que conecta directamente con la localidad.

Otra alternativa es tomar la Ruta Provincial 205, que atraviesa diversos pueblos bonaerenses y ofrece un recorrido más pintoresco entre zonas rurales.