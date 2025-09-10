Vacaciones en Salta: el pueblo entre los cerros que tiene muy pocos habitantes

El pueblo también ofrece un acercamiento a las tradiciones de los pueblos originarios. Una de las actividades más recomendadas es conocer los tejidos artesanales de llama y oveja, elaborados con técnicas que se transmitieron durante siglos. Cada pieza refleja la identidad cultural de la región y es un recuerdo invaluable para los visitantes.

Otro momento especial para visitar Nazareno es durante sus fiestas patronales. El 8 de septiembre se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, y el 8 de diciembre se realiza otra gran festividad en su honor. Estas celebraciones combinan música, fe y tradiciones que fortalecen la vida comunitaria.

Dónde queda Nazareno

Nazareno se encuentra en el departamento de Santa Victoria, en el extremo noroeste de la provincia de Salta. Está a más de 500 kilómetros de la capital provincial y muy cerca del límite con Bolivia. Además, forma parte de la reserva de biosfera de las Yungas, un área protegida que resalta por su biodiversidad y paisajes imponentes.

El casco urbano está rodeado de montañas que refuerzan su encanto, y cada rincón guarda postales que reflejan la vida en los pueblos de altura.

Cómo llegar a Nazareno

Para llegar desde la ciudad de Salta, primero se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta La Quiaca. Desde allí, el camino continúa por la Ruta Provincial 5, combinando luego con la RP 69. El trayecto incluye un ascenso a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar antes de descender hasta los 3.180 msnm donde se encuentra el pueblo.

Se recomienda realizar el viaje en vehículos 4x4 y tomar todas las precauciones necesarias, ya que el camino es exigente, aunque ofrece vistas inigualables durante todo el recorrido.