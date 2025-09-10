Vacaciones en Salta: el pueblo entre los cerros que tiene muy pocos habitantes
Existe un pequeño pueblo salteño con menos de 2.000 habitantes donde la tranquilidad y la cultura se sienten en cada rincón. Conocelo.
En el norte argentino, la provincia de Salta guarda rincones únicos que todavía conservan la esencia intacta de los pueblos de montaña. Lejos de las multitudes que suelen concentrarse en los destinos turísticos más conocidos, este lugar aparece como una alternativa perfecta para quienes desean disfrutar de la calma y del aire puro en un entorno natural incomparable.
La experiencia de visitar este pueblo no solo está ligada a sus imponentes paisajes de cerros y valles, sino también a la riqueza cultural que transmiten sus habitantes. Los visitantes se encuentran con costumbres heredadas de generaciones, celebraciones tradicionales y artesanías que forman parte de la vida cotidiana, convirtiéndolo en un punto donde el turismo y la identidad local se entrelazan.
Además, la ubicación del pueblo lo hace aún más especial: rodeado de montañas, con caminos de altura y panorámicas impresionantes, cada visita se convierte en una aventura que combina emoción y serenidad.
Qué se puede hacer en Nazareno
El principal atractivo de Nazareno es su naturaleza virgen. Caminar por sus senderos, contemplar los cerros y respirar el aire fresco de altura es parte de la experiencia. Los paisajes transmiten paz y son ideales para quienes buscan desconectarse del ruido de la ciudad.
El pueblo también ofrece un acercamiento a las tradiciones de los pueblos originarios. Una de las actividades más recomendadas es conocer los tejidos artesanales de llama y oveja, elaborados con técnicas que se transmitieron durante siglos. Cada pieza refleja la identidad cultural de la región y es un recuerdo invaluable para los visitantes.
Otro momento especial para visitar Nazareno es durante sus fiestas patronales. El 8 de septiembre se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, y el 8 de diciembre se realiza otra gran festividad en su honor. Estas celebraciones combinan música, fe y tradiciones que fortalecen la vida comunitaria.
Dónde queda Nazareno
Nazareno se encuentra en el departamento de Santa Victoria, en el extremo noroeste de la provincia de Salta. Está a más de 500 kilómetros de la capital provincial y muy cerca del límite con Bolivia. Además, forma parte de la reserva de biosfera de las Yungas, un área protegida que resalta por su biodiversidad y paisajes imponentes.
El casco urbano está rodeado de montañas que refuerzan su encanto, y cada rincón guarda postales que reflejan la vida en los pueblos de altura.
Cómo llegar a Nazareno
Para llegar desde la ciudad de Salta, primero se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta La Quiaca. Desde allí, el camino continúa por la Ruta Provincial 5, combinando luego con la RP 69. El trayecto incluye un ascenso a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar antes de descender hasta los 3.180 msnm donde se encuentra el pueblo.
Se recomienda realizar el viaje en vehículos 4x4 y tomar todas las precauciones necesarias, ya que el camino es exigente, aunque ofrece vistas inigualables durante todo el recorrido.
