Feriados y escapadas: los fines de semana largo para aprovechar como unas minivacaciones
Con el brindis de Año Nuevo ya atrás, la gran pregunta del verano vuelve a instalarse: cuándo es el próximo feriado.
Enero y febrero concentran las mejores opciones para armar mini vacaciones, ya sea hacia la costa, la cordillera o destinos cercanos. A eso se suma un calendario anual que permite planificar con anticipación viajes más largos, fines de semana extendidos y descansos estratégicos a lo largo de todo el año.
Los feriados de enero y febrero para extender las vacaciones
El gran protagonista del verano llega en febrero:
-
Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
Con estos dos feriados se arma un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, ideal para una escapada express sin necesidad de pedir demasiados días libres.
Este período es especialmente atractivo porque combina clima estable, días largos y destinos turísticos a pleno, tanto en la costa como en la montaña.
Calendario de feriados 2026
Para planificar el año completo, este es el calendario de feriados nacionales 2026, con todos los días no laborables organizados para tenerlos a mano:
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo (inamovible).
Lunes 16 de febrero: Carnaval (inamovible).
Martes 17 de febrero: Carnaval (inamovible).
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible).
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible).
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (inamovible).
Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo (inamovible).
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible).
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible).
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable).
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20).
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible).
Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible).
Con varios feriados que caen lunes o viernes, 2026 se perfila como un año ideal para organizar escapadas cortas, fines de semana largos y descansos estratégicos sin resignar demasiados días laborales
