Feriados y escapadas: los fines de semana largo para aprovechar como unas minivacaciones

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (inamovible).

Lunes 16 de febrero: Carnaval (inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (inamovible).

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible).

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible).

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (inamovible).

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo (inamovible).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible).

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible).

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable).

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20).

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible).