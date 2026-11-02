Escapada histórica: el atractivo pueblo cordobés con siglos de historia y pocos habitantes
Una encantadora localidad situada en el norte de Córdoba recibió el título de Best Tourism Village 2024, otorgado por la Organización Mundial del Turismo.
En nuestro país hay numerosos lugares para conocer y recorrer, como es el caso de esta localidad en la Provincia de Córdoba y busca destacarse como uno de los mejores lugares del mundo.
Allí existe Villa Tulumba, una localidad cordobesa fundada en el siglo XVII, que logró mantener su esencia onial a lo largo de los siglos. Sus calles empedradas, sus casas de adobe y sus tejados coloniales son testimonio de su rica historia y su compromiso con la preservación del patrimonio.
Qué se puede hacer en Villa Tulumba
Villa Tulumba es un encantador pueblo que conserva el encanto de la época colonial. Sus calles empedradas, farolas antiguas y casonas de adobe del siglo XVIII y XIX crean una atmósfera única que transporta a los visitantes a otra época. Fundada en 1585 y elevada a Villa Real en 1803 por una Cédula Real de Carlos IV de España, Villa Tulumba es considerada el pueblo más antiguo de Córdoba y es un auténtico museo a cielo abierto.
Entre las actividades y lugares de interés en Villa Tulumba se encuentran la Capilla Nuestra Señora del Rosario, construida en 1881 y que alberga un antiguo tabernáculo de estilo barroco y pinturas del artista Martín Santiago. También están las Cuatro Esquinas, un cruce de calles emblemático, y la Plazoleta Granadero José Marquez, un pequeño espacio público dedicado a la memoria del granadero José Marquez.
La Casa de la familia Reynafé, escenario de la masacre de Barranca Yaco en 1835, es otro lugar histórico importante. La Posta del Camino Real, un lugar pintoresco que inspiró a artistas locales, y los paseos por la naturaleza son actividades populares para disfrutar de los hermosos paisajes naturales de la región, como el río Suncho, ideal para caminatas, paseos a caballo o en bicicleta.
Además, los turistas pueden disfrutar de las fiestas patronales que se celebran el segundo domingo de octubre en honor a la Virgen del Rosario, y degustar la deliciosa gastronomía local, que incluye platos típicos como empanadas de hojaldre y chivito asado.
Dónde queda y cómo llegar a Villa Tulumba
Villa Tulumba, con su encanto colonial, fue seleccionada como candidata para representar a Argentina en el Best Tourism Villages, un reconocimiento internacional de la ONU Turismo. Esta distinción destaca su identidad como destino turístico y resalta su patrimonio cultural y natural. Ubicada a 150 kilómetros al norte de la capital cordobesa, Villa Tulumba es considerada el pueblo más antiguo de la provincia, con una fundación que se remonta a 1585.
Villa Tulumba se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En colectivo, se puede ir con Fonobus. En auto, habrá que tomar la RN 9 o elegir la ruta 60, desviando luego por la ruta 16 en Deán Funes o en San José de la Dormida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario