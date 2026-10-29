Escapada por Buenos Aires: el reconocido pueblo que destaca por su tradición y recibe a miles de turistas
Con calles históricas, pulperías y gastronomía criolla, San Antonio de Areco es una de las escapadas más elegidas de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos pueblos ideales para realizar una escapada de fin de semana, disfrutar de la naturaleza y conocer las costumbres del interior. Entre ellos se destaca una localidad que conserva su arquitectura histórica y mantiene vivas las tradiciones del campo argentino.
Ubicado a 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este destino atrae a miles de visitantes gracias a sus calles empedradas, antiguos almacenes, museos y propuestas gastronómicas. Su popularidad es tal que, durante un fin de semana largo, llegó a recibir más de 13.000 turistas, con una ocupación hotelera del 95%.
Además, San Antonio de Areco fue declarado Capital Nacional de la Tradición en 2015, un reconocimiento que refleja su importancia en la preservación de la identidad gauchesca y las costumbres rurales.
Qué se puede hacer en San Antonio de Areco
Uno de los principales atractivos de San Antonio de Areco es recorrer su casco histórico, donde todavía se conservan construcciones antiguas, calles empedradas y espacios que permiten conocer la historia del pueblo.
Entre los lugares más representativos se encuentra el Puente Viejo, construido en 1857 y considerado una de las postales más emblemáticas de la localidad. Este sitio también está vinculado con la obra Don Segundo Sombra, del escritor Ricardo Güiraldes.
Otro paseo imperdible es el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, ubicado junto al Parque Criollo. Allí se exhiben objetos relacionados con la vida rural argentina, como vestimentas tradicionales, carretas, aperos y herramientas utilizadas por los gauchos.
La localidad también ofrece la posibilidad de visitar pulperías, almacenes de ramos generales y talleres artesanales, donde se pueden descubrir oficios tradicionales y productos elaborados por artesanos locales.
Para quienes prefieren las actividades al aire libre, la ribera del río Areco cuenta con espacios recreativos ideales para caminar, descansar y disfrutar del paisaje.
Además, las estancias de los alrededores ofrecen experiencias vinculadas con la vida de campo, como cabalgatas, paseos en sulky, actividades rurales y espectáculos de música folklórica.
La gastronomía criolla es otro de sus grandes atractivos. Los visitantes pueden disfrutar de asados, empanadas, platos caseros y comidas tradicionales en restaurantes, pulperías y establecimientos rurales.
Cada noviembre, San Antonio de Areco celebra la Fiesta de la Tradición, uno de los eventos más importantes de la cultura gauchesca argentina, con actividades que convocan a visitantes de diferentes puntos del país.
Dónde queda y cómo llegar a San Antonio de Areco
San Antonio de Areco se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 113 kilómetros de CABA, lo que lo convierte en una alternativa para quienes buscan una escapada sin viajar demasiado lejos.
Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, la principal opción es tomar la Ruta Nacional 8, que conecta directamente con la localidad.
El recorrido demanda aproximadamente una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y el punto de partida.
También existen servicios de ómnibus que conectan San Antonio de Areco con Buenos Aires y otras localidades bonaerenses, una alternativa para quienes prefieren viajar sin vehículo propio.
Gracias a su cercanía con la Capital Federal, sus atractivos históricos y su propuesta gastronómica, San Antonio de Areco es un destino ideal para disfrutar de un fin de semana diferente, conocer las tradiciones argentinas y descansar en un entorno rural.
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