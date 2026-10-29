Escapadas cerca de Buenos Aires: el pintoresco pueblo de 12.000 habitantes rodeado de río, islas y naturaleza

La vida de Pueblo Esther también está vinculada con propuestas ecuestres y actividades para disfrutar en familia. Entre ellas se encuentra La Rinconada, un espacio dedicado a los caballos que nació con la intención de acercar a nenes y adultos a los animales y recuperar algunas tradiciones vinculadas con la vida rural.

El lugar también ofrece actividades de equitación y propuestas al aire libre.

Pueblo Esther cuenta con bares, restaurantes y propuestas gastronómicas que complementan la visita. A esto se suman eventos y actividades organizadas durante el año.

Su ubicación es uno de sus principales atractivos: está lo suficientemente cerca de Rosario como para llegar en poco tiempo, pero ofrece un entorno diferente, marcado por el río, las barrancas, los espacios verdes y las actividades al aire libre.

Donde queda y cómo llegar a Pueblo Esther

La localidad, que ronda los 12.000 habitantes, se encuentra en el departamento Rosario y forma parte del corredor de localidades que se extiende hacia el sur de la provincia de Santa Fe.

Desde Rosario se puede llegar a Pueblo Esther en auto por la Ruta Provincial 21, en un trayecto de aproximadamente 18 kilómetros hacia el sudeste. También se puede acceder mediante las rutas que conectan a la localidad con el resto del corredor sur del Gran Rosario.