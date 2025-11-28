Escapadas en Buenos Aires: el destino con naturaleza y tranquilidad ideal para conocer el fin de semana
Ideal para un fin de semana, para descansar y para reencontrarse con la calma que escasea en otros puntos turísticos tradicionales.
En la provincia de Buenos Aires existe un rincón que, hasta hace muy poco, permanecía prácticamente fuera del radar turístico. Un lugar donde las playas vírgenes, el silencio y la naturaleza dominan la escena. Sin multitudes, sin ruido, sin edificios, el destino escondido que está empezando a postularse como una escapada perfecta para quienes buscan desconexión total y un entorno natural único.
Mientras las grandes ciudades costeras acaparan la atención durante todo el año, este pequeño paraíso bonaerense se sostiene como una alternativa completamente distinta.
Qué se puede hacer en Centinela del Mar
Playas vírgenes y silencio absoluto.
El principal atractivo de Centinela del Mar son sus extensas playas casi deshabitadas. Con arena suave, mar abierto y un paisaje sin intervenciones, es el lugar perfecto para caminar durante horas, leer frente al océano o simplemente disfrutar del sonido del viento y las olas.
Senderismo y acantilados.
La zona invita a recorrer caminos entre acantilados, dunas y vegetación autóctona. Son senderos simples pero con vistas imponentes, ideales para quienes buscan una actividad tranquila y al aire libre. En los recorridos es común observar fauna local y descubrir postales completamente naturales.
Gastronomía con impronta local.
El parador La Lagartija, ubicado en una antigua usina restaurada, es uno de los íconos del lugar. Ofrece cocina regional, productos frescos y la posibilidad de hospedarse en un entorno histórico. También el pueblo conserva edificaciones antiguas —como un vagón de tren restaurado y una pequeña capilla— que completan el encanto rústico del destino.
Pesca y descanso absoluto.
La pesca, tanto desde la costa como embarcada, es una actividad muy elegida por los visitantes. Centinela del Mar mantiene un ambiente tan silencioso y aislado que cada experiencia se vive con una sensación auténtica de desconexión y tranquilidad.
Dónde queda Centinela del Mar
Centinela del Mar está ubicado sobre la Costa Atlántica bonaerense, en el límite entre los partidos de General Alvarado y Lobería. Aunque se encuentra relativamente cerca de otras localidades conocidas, su acceso más aislado lo mantiene alejado del turismo tradicional.
El paisaje se caracteriza por acantilados, playas amplias y sectores de naturaleza virgen totalmente conservada. Su ubicación y su bajo nivel de urbanización hacen que todavía sea considerado un verdadero secreto entre los viajeros que buscan destinos poco explorados.
Cómo llegar a Centinela del Mar
Desde Ciudad de Buenos Aires, la forma más directa de llegar es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur y luego desviarse por la Ruta 85, que conduce a la zona costera.
El camino es sencillo, pero la señalización es escasa, lo cual genera que encontrar el acceso sea parte de la aventura. Justamente esta característica es la que mantiene al destino lejos de las multitudes: llegar requiere intención, y eso mismo garantiza tranquilidad.
