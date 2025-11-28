Escapadas en Buenos Aires: el destino con naturaleza y tranquilidad ideal para conocer el fin de semana

La zona invita a recorrer caminos entre acantilados, dunas y vegetación autóctona. Son senderos simples pero con vistas imponentes, ideales para quienes buscan una actividad tranquila y al aire libre. En los recorridos es común observar fauna local y descubrir postales completamente naturales.

Gastronomía con impronta local.

El parador La Lagartija, ubicado en una antigua usina restaurada, es uno de los íconos del lugar. Ofrece cocina regional, productos frescos y la posibilidad de hospedarse en un entorno histórico. También el pueblo conserva edificaciones antiguas —como un vagón de tren restaurado y una pequeña capilla— que completan el encanto rústico del destino.

Pesca y descanso absoluto.

La pesca, tanto desde la costa como embarcada, es una actividad muy elegida por los visitantes. Centinela del Mar mantiene un ambiente tan silencioso y aislado que cada experiencia se vive con una sensación auténtica de desconexión y tranquilidad.

Dónde queda Centinela del Mar

Centinela del Mar está ubicado sobre la Costa Atlántica bonaerense, en el límite entre los partidos de General Alvarado y Lobería. Aunque se encuentra relativamente cerca de otras localidades conocidas, su acceso más aislado lo mantiene alejado del turismo tradicional.

El paisaje se caracteriza por acantilados, playas amplias y sectores de naturaleza virgen totalmente conservada. Su ubicación y su bajo nivel de urbanización hacen que todavía sea considerado un verdadero secreto entre los viajeros que buscan destinos poco explorados.

Cómo llegar a Centinela del Mar

Desde Ciudad de Buenos Aires, la forma más directa de llegar es tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur y luego desviarse por la Ruta 85, que conduce a la zona costera.

El camino es sencillo, pero la señalización es escasa, lo cual genera que encontrar el acceso sea parte de la aventura. Justamente esta característica es la que mantiene al destino lejos de las multitudes: llegar requiere intención, y eso mismo garantiza tranquilidad.