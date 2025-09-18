Escapadas por Buenos Aires: el destino a pocas horas de distancia para disfrutar en primavera
Muy cerca de Buenos Aires existe un destino poco conocido que sorprende por su belleza y es perfecto para una escapada de fin de semana.
Este rincón bonaerense es ideal para quienes buscan aire libre y actividades variadas. Desde conocer ruinas históricas hasta bañarse en piletas naturales, las propuestas son para todas las edades y gustos. También conserva tradiciones rurales que se combinan con un centro pintoresco lleno de almacenes antiguos.
Además de ofrecer paisajes ribereños y balnearios, este pueblo tiene historia, leyendas y un ambiente rural único que lo convierten en un lugar distinto para quienes quieren relajarse sin viajar demasiado. A menos de dos horas de la Ciudad, es una gran oportunidad para aprovechar los días soleados de septiembre. Visitarlo en esta época del año resulta una opción accesible y cercana, perfecta para pasar el día o para planear una escapada de fin de semana.
Qué se puede hacer en Salto
El balneario municipal, con sus tres piletas naturales, es uno de los atractivos principales. A su vez, se puede conocer el Molino Quemado, ruina histórica que recuerda al primer molino hidráulico del país. Frente a él, se encuentra el Salto de agua, declarado Lugar Histórico Nacional en 2003 y vinculado a la gesta sanmartiniana.
El centro del pueblo también invita a recorrer almacenes tradicionales, algunos con más de 90 años, donde se pueden probar platos típicos y sentir la identidad gastronómica de la región.
Entre sus leyendas, destaca la figura de Pancho Sierra, “El Gaucho Santo”, un personaje popular que atrajo peregrinos por sus supuestas curaciones milagrosas y cuya tumba sigue siendo lugar de devoción.
Dónde queda Salto
Salto es la cabecera del partido homónimo, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires y a menos de 200 kilómetros de la Ciudad. Conocida como “la capital del miniturismo”, combina historia, naturaleza y vida rural.
Además de su entorno natural, el pueblo se caracteriza por haber sido un punto estratégico en tiempos coloniales, donde funcionó un fortín defensivo contra invasiones indígenas en el siglo XVIII.
Cómo llegar a Salto
Desde CABA se puede tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94, y luego continuar por la Ruta Provincial 31 que lleva directamente al pueblo. El viaje dura alrededor de dos horas en auto, lo que lo convierte en un destino cercano, accesible y perfecto para disfrutar en primavera.
