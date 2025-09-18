Escapadas por Buenos Aires: el destino a pocas horas de distancia para disfrutar en primavera

Entre sus leyendas, destaca la figura de Pancho Sierra, “El Gaucho Santo”, un personaje popular que atrajo peregrinos por sus supuestas curaciones milagrosas y cuya tumba sigue siendo lugar de devoción.

Dónde queda Salto

Salto es la cabecera del partido homónimo, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires y a menos de 200 kilómetros de la Ciudad. Conocida como “la capital del miniturismo”, combina historia, naturaleza y vida rural.

Además de su entorno natural, el pueblo se caracteriza por haber sido un punto estratégico en tiempos coloniales, donde funcionó un fortín defensivo contra invasiones indígenas en el siglo XVIII.

Cómo llegar a Salto

Desde CABA se puede tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94, y luego continuar por la Ruta Provincial 31 que lleva directamente al pueblo. El viaje dura alrededor de dos horas en auto, lo que lo convierte en un destino cercano, accesible y perfecto para disfrutar en primavera.