Turismo en Brasil: la playa que es el destino perfecto para desconectar de la rutina

Dónde queda Praia Dois Rios

Este destino se ubica en Ilha Grande, dentro del estado de Río de Janeiro. Además, se encuentra sobre la costa abierta al océano y debe su nombre a los dos ríos que desembocan en cada extremo de la playa, formando un escenario natural único en el planeta tierra.

Cómo llegar a Praia Dois Rios

Para llegar a Praia de Dois Rios hay dos opciones: se puede tomar una lancha taxi desde Vila do Abraão, el puerto principal de Ilha Grande, o caminar de entre 2 y 3 horas por un sendero que cruza la isla. Esta segunda alternativa es perfecta para quienes disfrutan del trekking y de los paisajes naturales durante el trayecto.