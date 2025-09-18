Turismo en Brasil: la playa que es el destino perfecto para desconectar de la rutina
Ubicada en Río de Janeiro, este sitio del territorio brasileño esta a metros del océano. Esta locación lo hace atrapante para vacacionar. Los detalles en la nota.
Sudamérica está compuesta por diferentes ciudades de gran reconocimientos a nivel mundial. Río de Janeiro, Santiago de Chile o Buenos Aires son algunas de las locaciones más conocidas no solo por sus imponentes arquitecturas y atracciones, sino también por la calidez de sus habitantes, la amplia gastronomía y la conexión con la naturaleza.
Si bien el abanico de elección es tan amplio como atractivo, en el horizonte aparece Praia Dois Rios, ubicada en Río de Janeiro. Ubicada a metros del océano, esta paradisiaca isla de Brasil irrumpe como una de las más seleccionadas durante los últimos meses. Esto se debe a la gran conexión con entornos naturales y la tranquilidad que ofrece para vacacionar.
Qué se puede hacer en Praia Dois Rios
En esta playa los turistas encuentran un entorno único que combina naturaleza, historia y tranquilidad. Quienes la visitan pueden sumergirse en los manglares para descubrir la riqueza de su fauna marina, hacer snorkel en aguas claras o relajarse en la arena dorada.
También es posible recorrer senderos rodeados de vegetación nativa, conocer las ruinas de la antigua prisión, que hoy funciona como espacio cultural, u observar los imponentes paisajes que se forman cuando el río se entrelaza con el mar.
Dónde queda Praia Dois Rios
Este destino se ubica en Ilha Grande, dentro del estado de Río de Janeiro. Además, se encuentra sobre la costa abierta al océano y debe su nombre a los dos ríos que desembocan en cada extremo de la playa, formando un escenario natural único en el planeta tierra.
Cómo llegar a Praia Dois Rios
Para llegar a Praia de Dois Rios hay dos opciones: se puede tomar una lancha taxi desde Vila do Abraão, el puerto principal de Ilha Grande, o caminar de entre 2 y 3 horas por un sendero que cruza la isla. Esta segunda alternativa es perfecta para quienes disfrutan del trekking y de los paisajes naturales durante el trayecto.
