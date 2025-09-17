Escapada en Buenos Aires: el pueblo con una de las playas más solitarias y tranquilas
Un lugar ideal para los que quieran aprovechar el regreso de los días lindos, la primavera y el calor que lentamente vuelva a ir apareciendo.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Una de ellas es Reta, un destino ideal para los que quieran aprovechar el regreso de los días lindos, el comienzo de la primavera y el calor que lentamente vuelva a ir apareciendo. Con sus hermosas y tranquilas playas, el descanso está garantizado.
Además, al formar parte de un importante partido de la Provincia, está cerca de un centro urbano en caso de cualquier necesidad. Y al mismo tiempo, cuenta con varias playas aledañas, cada una con su sello distintivo.
Qué puedo hacer en Reta
Además de sacarle jugo a su playa y disfrutar de la tranquilidad del pueblo, se pueden recorrer otros lugares muy cercanos, tales como:
- Claromecó: tiene una playa característica, es muy elegida por pescadores, y su aspecto distintivo es el Faro de Claromecó, es uno de los más grandes de Sudamérica por sus 54 metros de altura y sus 8 metros de diámetro. Allí se pueden encontrar la Estación Forestal Ingeniero Paolucci, donde se encuentra la Reserva Natural Municipal de Claromecó. Es un área protegida de 1.100 hectáreas que resguarda especies en peligro de extinción, cientos de aves y colabora a preservar el ecosistema de dunas, y las Siete Cascadas.
- Orense: cuenta con el famoso balneario Punta Desnudez.
- Salto de Christian: el gran atractivo es la historia de Christian Madsen, un pescador que se convirtió en leyenda por escaparse de un barco que trasladaba presos.
- El Molino Holandés: un clásico edificio de estilo holandés que representa un homenaje a las primeras comunidades de inmigrantes que se radicaron en Tres Arroyos y cuyas costumbres perduran en la localidad.
- Museo de historia y arqueología Mulazzi
- Museo de artes MUTABA
- Museo de la Yerba Mate
- Biblioteca "Un mundo de libros"
- Desembocadura del Río Quequén Salado
Dónde queda Reta
Es una localidad del partido de Tres Arroyos, en la Provincia de Buenos Aires, ubicada a sólo 80 kilómetros de la cabecera del partido bonaerense. A su vez, se encuentra situada a 580 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cómo llegar a Reta
El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede realizar en auto particular, en un trayecto de aproximadamente seis horas tomando la Ruta Nacional 3, o ben, con micros de larga distancia.
