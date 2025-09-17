Escapada en Buenos Aires: el pueblo con una de las playas más solitarias y tranquilas

Quequen Reta.webp

Dónde queda Reta

Es una localidad del partido de Tres Arroyos, en la Provincia de Buenos Aires, ubicada a sólo 80 kilómetros de la cabecera del partido bonaerense. A su vez, se encuentra situada a 580 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo llegar a Reta

El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede realizar en auto particular, en un trayecto de aproximadamente seis horas tomando la Ruta Nacional 3, o ben, con micros de larga distancia.