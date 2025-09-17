Vacaciones en Mendoza: el pueblo natural en la cordillera que es perfecto para conocer durante el invierno

El pueblo ofrece múltiples opciones para quienes aman el turismo aventura y también para los que prefieren actividades más tranquilas. Se pueden realizar caminatas por senderos naturales, visitar sitios históricos como el Puente del Inca, explorar antiguas minas y disfrutar de la gastronomía regional en restaurantes y bodegas.

Para quienes buscan experiencias más intensas, hay excursiones en bicicleta de montaña, cabalgatas por los cerros y hasta travesías en 4x4 por caminos panorámicos. La posibilidad de hospedarse en cabañas o estancias rodeadas de naturaleza completa una estadía que invita a la desconexión total.

Dónde queda Uspallata

Uspallata está ubicado a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en un valle rodeado por la cordillera. Su localización lo convierte en un punto clave para quienes planean visitar sitios emblemáticos como el Parque Provincial Aconcagua o el Cristo Redentor.

La combinación entre accesibilidad y entorno natural lo transforma en un destino cada vez más elegido por turistas nacionales e internacionales, especialmente en temporada invernal.

Cómo llegar a Uspallata

La forma más sencilla de acceder es a través de la Ruta Nacional 7, que conecta Mendoza con la localidad mediante un camino asfaltado y en buen estado. También existen servicios de transporte público que realizan viajes diarios hacia el valle.

Otra alternativa, para los más aventureros, es llegar por la Ruta Provincial 52, un camino de ripio que regala vistas panorámicas únicas, aunque requiere vehículos adecuados. Asimismo, la Ruta Provincial 13 es una opción menos transitada, ideal para quienes buscan un recorrido distinto, aunque con mayor precaución al manejar.