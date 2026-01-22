Escapadas por Buenos Aires: el pueblito con pocos habitantes y está a pocas horas de la ciudad
Un pequeño rincón para tomar distancia del ruido de la ciudad y disfrutar de una particular experiencia gastronómica.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Entre los sitios que los turistas pueden visitar durante un fin de semana, hay uno que cuenta con una propuesta gastronómica difícil de encontrar en otros lugares y se encuentra a tan solo 2 horas de CABA. Se trata de Berdier, un pequeño pueblo que cuenta con tan solo 177 habitantes.
Qué se puede hacer en Berdier
En este pequeño pueblo del partido bonaerense de Salto encontrarán un kiosco, una panadería, algunos almacenes y una cervecería artesanal montada en un vagón de subte del año 1938, que oficia de establecimiento gastronómico en el que se pueden comer pizzas, hamburguesas y todo tipo de Finger Food.
El pueblo más pequeño de la provincia de Buenos Aires tiene una plaza principal en la que sus menos de 200 habitantes se reúnen para disfrutar de la fuente, y donde celebran las fiestas patronales y actividades culturales del lugar, además de contar con la capilla dedicada a San José.
El museo de Berdier es uno de los sitios más elegidos para visitar, ya que allí se guarda un espacio de memoria e identidad del lugar, en el que se exhiben objetos y documentación que narran la historia del sitio.
Dónde queda Berdier
Un pequeño pueblo ubicado a 195 kilómetros de CABA que cuenta con tan solo 177 habitantes. Es considerado como uno de los "Pueblos Blancos" porque ha perdido más de 1800 residentes, que se fueron a ciudades cercanas luego de perder la llegada del ferrocarril.
Cómo llegar a Berdier
Para llegar hasta Berdier se deberá tomar la Ruta 7 hasta el empalme con la Ruta 31, antes de llegar a la localidad de Tres Sargentos. Luego de tomar ese camino, se continúa unos kilómetros hasta la ciudad de Salto y de allí se sigue camino por la Ruta 191 hasta llegar a destino.
