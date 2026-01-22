Escapadas por Buenos Aires: el pueblito con pocos habitantes y está a pocas horas de la ciudad

Dónde queda Berdier

Un pequeño pueblo ubicado a 195 kilómetros de CABA que cuenta con tan solo 177 habitantes. Es considerado como uno de los "Pueblos Blancos" porque ha perdido más de 1800 residentes, que se fueron a ciudades cercanas luego de perder la llegada del ferrocarril.

Cómo llegar a Berdier

Para llegar hasta Berdier se deberá tomar la Ruta 7 hasta el empalme con la Ruta 31, antes de llegar a la localidad de Tres Sargentos. Luego de tomar ese camino, se continúa unos kilómetros hasta la ciudad de Salto y de allí se sigue camino por la Ruta 191 hasta llegar a destino.