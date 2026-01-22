Descubrí Brasil en 2026: el destino ideal para escapar de la rutina

En este marco, Praia Dois Rios, en la costa de Río de Janeiro, se volvió un destino cada vez más valorado por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Esta pequeña isla, rodeada por el océano, destaca por su atmósfera relajada y sus paisajes vírgenes, convirtiéndose en un refugio perfecto para quienes desean escapar del bullicio de los grandes epicentros y disfrutar de unas vacaciones auténticas.