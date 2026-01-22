Descubrí Brasil en 2026: el destino ideal para escapar de la rutina
Perfecta para practicar snorkel en aguas cristalinas, este sitio se encuentra en Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece una combinación única de historia, cultura y paisajes que cautivan a todo tipo de viajeros. Buenos Aires, Santiago o Río de Janeiro sobresalen no solo por sus calles vibrantes y su arquitectura, sino también por la riqueza de su gastronomía, la calidez de su gente y amplia variedad de entornos naturales a disposición.
En este marco, Praia Dois Rios, en la costa de Río de Janeiro, se volvió un destino cada vez más valorado por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Esta pequeña isla, rodeada por el océano, destaca por su atmósfera relajada y sus paisajes vírgenes, convirtiéndose en un refugio perfecto para quienes desean escapar del bullicio de los grandes epicentros y disfrutar de unas vacaciones auténticas.
Qué se puede hacer en Praia Dois Rios
Los visitantes, en este atrapante destino, tienen la oportunidad de adentrarse en los manglares y observar la gran variedad de animales que habitan la zona, disfrutar del snorkel en aguas transparentes o relajarse sobre la playa de arena suave y dorada.
Además, se puede conocer el antiguo complejo carcelario, ahora reconvertido en un espacio cultural, y disfrutar de vistas únicas donde el río se encuentra con el océano, creando panoramas impresionantes que obnubilan a cada turista.
Dónde queda Praia Dois Rios
Praia Dois Rios está ubicada en Ilha Grande, dentro del estado de Río de Janeiro. Se trata de una playa que se despliega frente al océano y se distingue por los dos ríos que desembocan en sus extremos, formando un escenario natural poco común y de gran belleza que combina río, mar y vegetación en un solo lugar.
Cómo llegar a Praia Dois Rios
A este sitio emergente de Brasil se puede llegar de dos maneras. Una es en lancha desde Vila do Abraão, el puerto principal de Ilha Grande. La otra es a pie por un sendero, perfecto para quienes disfrutan del trekking y quieren disfrutar del entorno natural durante el recorrido.
