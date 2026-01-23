Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este viernes 23 de enero

Este viernes 23 de enero de 2026, el cosmos vibra bajo una configuración de alta intensidad. La Luna transita por el signo de Aries, inyectando una dosis de impaciencia y coraje a un cielo que ya se siente revolucionario por el Sol en Acuario. Esta combinación de Fuego y Aire acelera los procesos: las noticias vuelan, las decisiones se toman en segundos y el deseo de independencia se vuelve innegociable.