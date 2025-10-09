Escapadas en Buenos Aires: el pueblo cerca de CABA con la fiesta más grande del asado

También es común encontrar ferias, festivales y eventos gauchescos que reflejan el arraigo cultural de la zona. Los visitantes suelen aprovechar para probar platos típicos en alguna pulpería o en restaurantes con parrilla al aire libre. La gastronomía regional es un punto fuerte para quienes aman el buen comer. Además, muchos llegan hasta allí para hacer ciclismo o caminatas por el campo, aprovechando el entorno natural, sin ruidos ni multitudes.

La Fiesta del Asado Campero tendrá su primera edición el domingo 19 de octubre de 2025. El evento tiene lugar desde la mañana temprano en la Estación del Ferrocarril de Carmen de Areco.

Dónde queda Carmen de Areco

Ubicado al noroeste de la provincia, Carmen de Areco forma parte de los pueblos que recorre la Ruta Provincial 31, un corredor que conecta Colón con Zárate, enlazando la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 8. Esto lo convierte en un punto estratégico para quienes buscan hacer una escapada sin salir del territorio bonaerense, pero con la sensación de haber viajado mucho más lejos.

Cómo llegar a Carmen de Areco

Desde CABA, se puede acceder en auto tomando la Ruta 7 hasta el cruce con la Ruta Provincial 31, y luego seguir en dirección sur. El trayecto dura unas dos horas y atraviesa campos, pueblos y caminos rurales que hacen del viaje parte del plan. Quienes prefieran evitar el auto, pueden optar por micros interurbanos que conectan la localidad con ciudades como Luján, San Andrés de Giles y Junín.