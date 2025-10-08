Escapada en Buenos Aires: el destino que tiene la mejor tabla de fiambres

Dónde queda Agustín Roca

Agustín Roca se encuentra en el noroeste bonaerense, dentro del partido de Junín, a 15 kilómetros de su ciudad cabecera. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de aproximadamente 275 kilómetros hacia el oeste, lo que lo convierte en una escapada ideal para un fin de semana.

Su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros puntos de interés cercanos, tanto para quienes buscan turismo cultural como para quienes prefieren actividades al aire libre.

Cómo llegar a Agustín Roca

La manera más directa de llegar en auto es tomando la Autopista Acceso Oeste en dirección a Luján, luego empalmar con la Autopista Luján–Junín y continuar hasta Carmen de Areco. Desde allí se sigue por la Ruta Provincial 31 hasta Rojas, y finalmente por la Ruta Nacional 188 hasta el acceso a Agustín Roca. El recorrido completo lleva unas tres horas y media.