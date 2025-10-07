Vacaciones en Brasil: el pueblo con playas paradisíacas, aguas cristalinas y arena blanca

A pocos metros del casco histórico, las playas de aguas transparentes y arena blanca permiten relajarse y disfrutar del paisaje. Estas son las playas más visitadas:

Praia do Sono: con arena blanca, aguas claras y un ambiente tranquilo ideal para relajarse.

Praia de Lula: pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.

Praia da Ponta Negra: de fácil acceso en barco y buenos servicios.

Praia de Antigos: rodeada de vegetación y perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza.

Praia do Cachadaço: ideal para practicar snorkel y disfrutar de paisajes paradisíacos.

Praia do Jabaquara: con aguas calmas y transparente, ideal para nadar y descansar.

Dónde queda Isla Paraty

Este destino está ubicado en la famosa Costa Verde de Brasil, en el tramo que conecta Río de Janeiro con São Paulo. Su casco se caracteriza por calles adoquinadas, que se llenan de agua durante la marea alta. Por este motivo, se la conoce como “la Venecia brasileña”.

Cómo llegar a Isla Paraty

Los visitantes pueden tomar un autobús directo desde Río, con un recorrido aproximado de cuatro horas, o conducir por la ruta BR-101, disfrutando del paisaje de la Costa Verde. Otra opción es llegar por vía marítima, mediante barcos desde localidades aledañas.