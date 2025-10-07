Vacaciones en Brasil: el pueblo con playas paradisíacas, aguas cristalinas y arena blanca
Situada dentro de Río de Janeiro, este destino es perfecto para visitar en cualquier momento del año y empaparse de su historia local. Los detalles en la nota.
Brasil es uno de los sitios más valorados por los turistas, ya que ofrece rincones que combinan playas de ensueño con paisajes naturales que atrapan a los visitantes. Entre ellos, Isla Paraty se presenta como un destino único, donde la tranquilidad de sus costas se mezcla con la selva tropical.
Ubicado en el estado de Río de Janeiro, sobre la famosa Costa Verde, este pintoresco pueblo recibe turistas durante todo el año, ofreciendo no solo días soleados y paisajes paradisíacos, sino también una rica gastronomía compuesta por diferentes tradiciones del país brasileño.
Qué se puede hacer en Isla Paraty
Paraty destaca por ofrecer experiencias que combinan historia y naturaleza en un mismo territorio. Su centro histórico, con calles adoquinadas y fachadas coloniales, son la puerta de entrada a un pueblo colmado de arquitecturas antiguas que enamoran a los visitantes.
Para quienes buscan actividades acuáticas, el snorkel se vuelve una obligación, ya que es posible observar peces de colores, corales y una vida marina única en el mundo.
A pocos metros del casco histórico, las playas de aguas transparentes y arena blanca permiten relajarse y disfrutar del paisaje. Estas son las playas más visitadas:
- Praia do Sono: con arena blanca, aguas claras y un ambiente tranquilo ideal para relajarse.
- Praia de Lula: pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.
- Praia da Ponta Negra: de fácil acceso en barco y buenos servicios.
- Praia de Antigos: rodeada de vegetación y perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza.
- Praia do Cachadaço: ideal para practicar snorkel y disfrutar de paisajes paradisíacos.
- Praia do Jabaquara: con aguas calmas y transparente, ideal para nadar y descansar.
Dónde queda Isla Paraty
Este destino está ubicado en la famosa Costa Verde de Brasil, en el tramo que conecta Río de Janeiro con São Paulo. Su casco se caracteriza por calles adoquinadas, que se llenan de agua durante la marea alta. Por este motivo, se la conoce como “la Venecia brasileña”.
Cómo llegar a Isla Paraty
Los visitantes pueden tomar un autobús directo desde Río, con un recorrido aproximado de cuatro horas, o conducir por la ruta BR-101, disfrutando del paisaje de la Costa Verde. Otra opción es llegar por vía marítima, mediante barcos desde localidades aledañas.
